INFINITE首尔场门票火速售罄，一连两天公演吸引逾两万名观众入场！公开余下三位成员成烈/L/成种自拍照，L跟粉丝约定「一起狂欢到日出」

韩国男团INFINITE将一连两天，於2023年9月9日(六)-10日(日)假澳门新濠影汇综艺馆举行由INFINITE COMPANY和德硕文化传播有限公司主办的「2023 INFINITE CONCERT IN MACAU」。

INFINITE亚洲巡回演唱会以首尔为起点， 本月18-19日於蚕室奥林匹克体操竞技场举行演唱会，两场门票均火速售罄之余，更吸引了逾两万名观众进场观看。时隔7年开演唱会的INFINTE百感交集，成种和圣圭表示隔了7年再次看到舞台和观众席，瞬间有点眼泛泪光；而成烈更表示曾经以为自己退役后再也没有机会踏上这舞台，导致全场都是一片感动的泪水。





INFINITE紧接便於27日在日本横滨市进行第二站的亚巡演唱会，成员们除了为粉丝们精心准备了亲笔签名球作礼物之外，更为当天生日的成员成烈举行惊喜生日派对，气氛感动温馨。





为了帮澳门场宣传造势，早前已经先后公开了五位成员的自拍照，而今天更压轴公开最后一位成员成种的自拍照。继早前以「有INSPIRIT的地方就是Paradise」向粉丝霸气告白的成烈；以及跟粉丝约定「一起狂欢到日出」的L外；於今天作为最后一位公开自拍照的主人公，就是向粉丝甜喊「INFINITE会一直陪著INSPIRIT」的忙内成种。







距离演唱会还有不足两个星期，各位INSPIRIT准备好迎接INFINITE欧巴们，准备好「一起狂欢到日出」了吗？







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