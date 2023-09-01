【韩网热帖】如果重生，想成为车银优、孙兴慜、还是李在熔？

根据目前投票结果，车银优以62%高居第一，三星会长李在熔得票31%第二，足球明星孙兴慜只有7%垫底。

韩国网友评论：

1. 当然选车银优啊！颜值也是可以赚钱的！

2. 想知道用车银优的脸生活是什么感觉... 即使不当艺人也可以

3. 又帅又高身材好又有钱，甚至连头脑都聪明，谁不想要呢

4. 孙兴慜付出了流血的努力，李在熔手中握著国家经济和企业，太可怕了

5. 我选1，当然艺人也辛苦，但2有身体受伤风险，3不想蹲监狱

6. 当然是车银优，外貌、名声、财富都有了

7. 我选3，但要把经营工作交给别人，自己出去玩

8. 如果不能当李在熔的儿子，就当车银优

9. 我想要车银优的脸、李在熔的财产、孙兴慜的足球实力

10. 2和3好像是普通精神强度做不来的工作XD虽然艺人也很辛苦，但车银优不是恶评多的类型嘛kk

11. 虽然想成为孙兴慜，但如果要像孙兴慜一样付出努力的话，还是选车银优吧ᅮ

12. 即便重新出生也无法像孙兴慜那样生活，人家不是白白当伟人的

13. 我就算作为孙兴慜出生也会因为懒惰而成不了孙兴慜

14. 虽然是孙兴慜粉丝，但不想成为孙兴慜... 没有自信... 他可是手臂骨折都能跑完全场还进球的人啊...

15. 想成为车银优，但不要做艺人，当网红轻松赚钱生活就好啦（因为是不可能不红的长相）

16. 虽然车银优也有他的辛苦，但既然这三位都辛苦、都赚钱，那我还是选车银优。 不管人生有多糟糕，照照镜子就释然了

出处：https://theqoo.net/hot/2914707107

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