《MOVING 異能》黑色要員的不平凡〜趙寅成＋韓孝周、柳承龍＋郭善英兩組CP的愛情故事太動人！（EP.12 –13）

[有雷] 《MOVING 異能》話題不斷延燒，從前面七集講述年輕異能者們的青春故事，令觀眾們感到非常新鮮，從第八集開始則介紹他們的父母，擁有什麼樣的能力又是如何成為安企部黑色要員。第12與13集更是說明了他們動人的愛情故事，以及為了守護孩子們不得不做出的決定。

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成為搭檔的金斗植（趙寅成飾）以及張洙源（柳承龍飾），合作無間共同完成多次任務，默契十足只要金斗植一句「張兄，就像平常那樣」，洙源就懂得他的計畫。安企部派人活捉金斗植，他為愛自投羅網，甚至寫好了一套劇本，讓他最愛的美賢（韓孝周飾）與安企部團隊一起拿槍指著他，甚至在眾人面前向美賢開槍，安排了張洙源用手臂為美賢擋了一槍，斗植最後挾持閔次長飛向了高空，而這也是他與洙源兩人的最後一次任務。



安企部該部門在本次事件後被迫解散，黑色要員們也各自回歸平凡生活。風波平息後，斗植再度來到了美賢的身邊，兩人也在鄉下種植蘋果，過著與世無爭的生活，也發現了兩人的兒子遺傳了漂浮的超能力。不過他們依舊沒能逃出閔次長的手掌心，雖然組織解散但閔次長仍有重新召集大家的想法，斗植要美賢帶著兒子離開，於是美賢在市郊開起了「南山炸豬排」，這也是她與斗植之間的回憶及約定。



洙源雖然有快速自癒能力，但生活上卻是一個十足的路癡，雖然成為一位坐辦公室的公務員，但卻老是覺得自己是個沒有用處的人。他的太太黃智熙（郭善英飾）支持他做自己想做的事，更對他說「你就是我存在的用處，而我也是你存在的用處」，讓洙源感動不已。洙源看見有北韓入侵的消息，自告奮勇加入了前線軍隊，閔次長也派人暗中與他接洽。



在前線，張洙源遇上了一位北韓異能者，的確在一番纏鬥之後驚險生還，但也犧牲了許多軍隊同志們。在此之後，他便加入了閔次長的團隊，與第1集當中曾出現的異能者「鎮川」、「蓬坪」以及「羅州」三人共同進行任務。



洙源與智熙也生下了一位可愛的女兒，沒想到在某次任務後，洙源一入境就急急忙忙打了電話確認，想不到卻傳來智熙不幸身亡的消息。他打起精神先到醫院確認了幸運生還的女兒，走出女兒病房時，他再也忍不住淚水，從進電梯到走向告別式場的一路上，張洙源不斷放聲大哭，因為他從此失去了存在的意義……



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