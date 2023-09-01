BTS柾國代言服裝品牌最新高清花絮公開！「冰塊腹肌+煙熏妝」超魅惑，一講話還是熟悉的他！

國際知名時裝品牌Calvin Klein今年3月宣佈防彈少年團BTS成員柾國為新任全球代言人，近日公開秋季系列宣傳片後，終於釋出了高清拍攝花絮照片！

CK今日通過官方X（前Twitter）帳號公開柾國為其拍攝代言影片的幕後花絮照片，巧克力腹肌搭配煙熏妝和蓬亂捲髮，一整個野性十足~





隔著包裹完整的衣物也能感受到結實有型的輪廓起伏和肌肉線條，介於少年和男人之間的氣質真的太迷人：



側顏也是完美啊！



CK還PO出一段柾國的采訪片段（雖然是之前公開過的XD），被問到與粉絲之間最難忘的故事，思索片刻笑著說後：「所有的……太多了耶！」眼睛亮閃閃的，一秒拉回日常模式的柾國XD



Jung Kook’s most memorable fan moment? go pic.twitter.com/fNOBal4T4w — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2023

此外，柾國今年7月14日推出首支solo數位單曲《Seven》，目前已在美國Billboard「Global 200」和「Global Excl. U.S」榜單上連續6周穩居第一。 根據金氏世界紀錄，《Seven Explicit Ver.》創下Spotify一周播放量最多的男歌手歌曲，以及Spotify播放量最快達到1億的男歌手歌曲兩項記錄。

最後一起欣賞下CK與柾國合作拍攝的廣告大片，以及YouTube播放量已經逼近2億的《Seven》吧：



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