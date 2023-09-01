《MOVING 异能》黑色要员的不平凡〜赵寅成＋韩孝周、柳承龙＋郭善英两组CP的爱情故事太动人！（EP.12 –13）

[有雷] 《MOVING 异能》话题不断延烧，从前面七集讲述年轻异能者们的青春故事，令观众们感到非常新鲜，从第八集开始则介绍他们的父母，拥有什么样的能力又是如何成为安企部黑色要员。第12与13集更是说明了他们动人的爱情故事，以及为了守护孩子们不得不做出的决定。

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成为搭档的金斗植（赵寅成饰）以及张洙源（柳承龙饰），合作无间共同完成多次任务，默契十足只要金斗植一句「张兄，就像平常那样」，洙源就懂得他的计画。安企部派人活捉金斗植，他为爱自投罗网，甚至写好了一套剧本，让他最爱的美贤（韩孝周饰）与安企部团队一起拿枪指著他，甚至在众人面前向美贤开枪，安排了张洙源用手臂为美贤挡了一枪，斗植最后挟持闵次长飞向了高空，而这也是他与洙源两人的最后一次任务。



安企部该部门在本次事件后被迫解散，黑色要员们也各自回归平凡生活。风波平息后，斗植再度来到了美贤的身边，两人也在乡下种植苹果，过著与世无争的生活，也发现了两人的儿子遗传了漂浮的超能力。不过他们依旧没能逃出闵次长的手掌心，虽然组织解散但闵次长仍有重新召集大家的想法，斗植要美贤带著儿子离开，於是美贤在市郊开起了「南山炸猪排」，这也是她与斗植之间的回忆及约定。



洙源虽然有快速自愈能力，但生活上却是一个十足的路痴，虽然成为一位坐办公室的公务员，但却老是觉得自己是个没有用处的人。他的太太黄智熙（郭善英饰）支持他做自己想做的事，更对他说「你就是我存在的用处，而我也是你存在的用处」，让洙源感动不已。洙源看见有北韩入侵的消息，自告奋勇加入了前线军队，闵次长也派人暗中与他接洽。



在前线，张洙源遇上了一位北韩异能者，的确在一番缠斗之后惊险生还，但也牺牲了许多军队同志们。在此之后，他便加入了闵次长的团队，与第1集当中曾出现的异能者「镇川」、「蓬坪」以及「罗州」三人共同进行任务。



洙源与智熙也生下了一位可爱的女儿，没想到在某次任务后，洙源一入境就急急忙忙打了电话确认，想不到却传来智熙不幸身亡的消息。他打起精神先到医院确认了幸运生还的女儿，走出女儿病房时，他再也忍不住泪水，从进电梯到走向告别式场的一路上，张洙源不断放声大哭，因为他从此失去了存在的意义……



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