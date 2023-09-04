不要以為《戀人》南宮珉只有硬漢形象！12年前的「馬陸歐巴」完全是另一款帥哥啊

隨著古裝劇《戀人》的熱播，男主角南宮珉再次吸引住了觀眾們的視線。

作為絕對的演技派，南宮珉不僅業務能力在線，就連挑劇本的眼光也是數一數二的，最近10年裡只要他主演的作品，幾乎全部火爆。 不少觀眾都只認為南宮珉靠演技出圈，用精湛表演能力吸引觀眾，形象也偏硬漢風，其實大家都忘了12年前的他也有著令女觀眾癡迷的歐巴帥氣顏值。



日前韓網上出現了一則「現在來看也應該人氣很火的南宮珉『馬陸歐巴』時期」，並公開了多張南宮珉在2011年播出的MBC電視劇《能聽見我的心嗎》中飾演的「奉馬陸」的劇照。

남궁민이 말아주는 로맨스 처음 보는 줄 알았는데 생각해보니 태초에 마루오빠가 계셨음 pic.twitter.com/UbwPjRCXqR — 남궁사강 (@shep1aysbass) August 27, 2023

照片中的南宮珉全然沒有現在成熟男人的穩重與壓迫感，還帶著一點點稚氣，就連臉型都不似現在這般棱角分明，眼睛裡總是帶著微微的惆悵，讓人心生憐愛，而他的這一角色當時也令觀眾患上了「男二病」，賺走了廣大女粉絲的視線，恰到好處的演技直戳人心，還讓他獲得了「演技天才」的稱號。

근데 사실 남궁민은 마루오빠 시절이 찐임 아직도 황정음 손바닥에 뽀뽀하던걸 잊을수가 없음 pic.twitter.com/HSg7Ct3OKl — 파랑 (@drama_jjjang) August 27, 2023





重新看到南宮珉12年前舊照的網友們忍不住評論：「那部戲我第一次認識南宮珉，真的太帥了」、「『男二病』是從馬陸歐巴開始的」、「那個時期的他帥爆了」、「南宮珉從那個時期開始就是不可忽視的存在」、「這輩子我都忘不了馬陸歐巴，我堅定地選擇了馬陸」、「又帥又可愛，真的太有魅力了」等。

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