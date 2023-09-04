不要以为《恋人》南宫珉只有硬汉形象！12年前的「马陆欧巴」完全是另一款帅哥啊

随著古装剧《恋人》的热播，男主角南宫珉再次吸引住了观众们的视线。

作为绝对的演技派，南宫珉不仅业务能力在线，就连挑剧本的眼光也是数一数二的，最近10年里只要他主演的作品，几乎全部火爆。 不少观众都只认为南宫珉靠演技出圈，用精湛表演能力吸引观众，形象也偏硬汉风，其实大家都忘了12年前的他也有著令女观众痴迷的欧巴帅气颜值。



日前韩网上出现了一则「现在来看也应该人气很火的南宫珉『马陆欧巴』时期」，并公开了多张南宫珉在2011年播出的MBC电视剧《能听见我的心吗》中饰演的「奉马陆」的剧照。

남궁민이 말아주는 로맨스 처음 보는 줄 알았는데 생각해보니 태초에 마루오빠가 계셨음 pic.twitter.com/UbwPjRCXqR — 남궁사강 (@shep1aysbass) August 27, 2023

照片中的南宫珉全然没有现在成熟男人的稳重与压迫感，还带著一点点稚气，就连脸型都不似现在这般棱角分明，眼睛里总是带著微微的惆怅，让人心生怜爱，而他的这一角色当时也令观众患上了「男二病」，赚走了广大女粉丝的视线，恰到好处的演技直戳人心，还让他获得了「演技天才」的称号。

근데 사실 남궁민은 마루오빠 시절이 찐임 아직도 황정음 손바닥에 뽀뽀하던걸 잊을수가 없음 pic.twitter.com/HSg7Ct3OKl — 파랑 (@drama_jjjang) August 27, 2023





重新看到南宫珉12年前旧照的网友们忍不住评论：「那部戏我第一次认识南宫珉，真的太帅了」、「『男二病』是从马陆欧巴开始的」、「那个时期的他帅爆了」、「南宫珉从那个时期开始就是不可忽视的存在」、「这辈子我都忘不了马陆欧巴，我坚定地选择了马陆」、「又帅又可爱，真的太有魅力了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻