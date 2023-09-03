BTS柾國《Seven》勇奪打歌節目11座冠軍獎杯，打破韓SOLO男歌手10年間紀錄

防彈少年團BTS成員柾國昨日在《Show！ 音樂中心》中獲得第一名，就此成為10年來第一位達成打歌節目11冠成就的SOLO男歌手。

本月2日下午播出的MBC音樂節目《Show！ 音樂中心》中，柾國、New Jeans、全昭彌各自攜三首新歌《Seven》《Super Shy》《Fast Forward》角逐9月第一週的冠軍，最終由柾國勝出。



至此，柾國已憑《Seven》在《人氣歌謠》蟬聯3周第一、在《M！Countdown》3周第一、《音樂中心》3周第一、《SHOW！ Champion》2周第一，共斬獲11座打歌節目冠軍獎杯。

過去10年間只有一位SOLO歌手達成打歌節目11冠王成就，即是IU的《Celebrity》，如今柾國成為取得該成就的第一位SOLO男歌手。



此外，當天節目由Mark擔任特別MC，出演藝人博阿凱NCT U、少女時代孝淵（HYO）、Yerin、ITZY、STAYC、VANNER、EVERGLOW、xikers、LIMELIGHT、tripleS LOVElution、n.SSign、TIOT、Woshi等。



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