兩位都睽違1年回歸小螢幕！朴海秀&申敏兒有望搭檔驚悚漫改劇《孽緣》

《魷魚遊戲》、《毒梟聖徒》朴海秀今（30）日有媒體報導確定出演全新戲劇《孽緣》，隨後搭檔對象也曝光是《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調》申敏兒。

據《STARNEWS》報導，《孽緣》改編自同名kakao網路漫畫，講述因意想不到的孽緣糾纏在一起的人們，各自追求慾望、毀滅彼此的犯罪驚悚劇，由《王牌計中計》、《厄憶追兇》李一亨一手包辦導演與編劇。



朴海秀飾演在漆黑的夜晚偶然目睹意外現場，與想要掩蓋事情的男人進行交易的「目擊男」，就在以為交易都完成了之後，日常的某個下午，已協議好的交易卻破局，他暴露出了意想不到的身份。



申敏兒飾演因小時候經歷的事情，導致一生擁有創傷的聖心綜合醫院外科醫師，他每天因噩夢睡不著覺、努力維持日常生活的某一天，與不想再見面的可怕臉孔再次相見。



朴海秀與申敏兒都是睽違約一年才回歸小螢幕，分別是繼《毒梟聖徒》與《我們的藍調》後回歸，這期間他們準備或推出的作品都是電影，能再看見兩人不同於大銀幕的表現，網友都相當期待，而且朴海秀與申敏兒已非首次主演驚悚題材，以類型劇回歸也是一大看點。而《孽緣》還有第三位主角，慧是誰呢？

《孽緣》由電影製作公司MOONLIGHT FILM、Baram Pictures與kakao娛樂合製，預計製作成6集的劇集，公開時間與公開平台仍在討論之中。

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