《戀人》「就算妳不喜歡我，也不要忘記我！」安恩真終於看清夢中的公子樣貌〜南宮珉行蹤成謎（EP.7 –8）

[有雷] 《戀人》收視率果然登上雙位數〜南宮珉雖罹患天花卻孤身以一對十七打趴可汗軍，讓安恩真安全逃離。兩人每一次對話總是帶有火藥味，但在戰亂之下，誰能說得準下一次見面又是何時呢？安恩真終於看見了自己夢中的公子長相，此時卻傳來南宮珉似乎在遠方已離世的消息…

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李長賢（南宮珉飾）混入了可汗軍營中，也掛心之前聽了他的話而逃亡到江華島的吉彩（安恩真飾），在關鍵時刻他一人猛砍了十七人，但最後受傷摔落邊坡，與吉彩擦身而過，同時他也罹患了天花需要休養。三日前他曾獻策，希望皇帝出城向可汗低頭，同時也利用天花的這波疫情來威脅可汗，雙方取得共識，世子成為人質，才結束了這場戰爭。



吉彩一行人回到家鄉，好友恩愛（李多寅飾）的父親已喪生，吉彩的父親也因而精神錯亂，延俊（李學周飾）護主有功而獲得官職，希望接恩愛到漢陽，於是吉彩也一同前往，她想起曾與李長賢一起聽良音唱歌的地點㥥沁亭，果然在此再度遇見了李長賢，吉彩還提到在江華島幸虧有一位軍官相救，更拿他與只想逃亡的李長賢相比。



吉彩一心念著延俊公子，不過延俊已打算與恩愛成親，不過延俊卻私下透露自己對吉彩並非沒有感情，惹得吉彩流淚，不過長賢對延俊的舉動相當不齒。長賢決定跟隨世子前往瀋陽，吉彩追了上來，還表示之後也不想再見到他，長賢拿出了吉彩曾偷偷塞給他祈願他幸運保命的髮帶，更說自己除非死了，否則不會放掉這髮帶，兩人在搶奪間跌倒在地，長賢更趁勢獻上一吻，也告訴吉彩「就算妳不喜歡我，也不要忘記我」。



吉彩氣不過又去找長賢理論，長賢表示，如果吉彩此刻要求他別離開別去瀋陽，他可能因此改變心意而留下，但吉彩卻說沒辦法忘了延俊公子，讓長賢相當埋怨，到底延俊公子有什麼是自己缺乏的？於是他就這樣前往瀋陽了。



在瀋陽時長賢仍發揮交涉長才，除了以圓滑的手段賺取金錢外，更讓清朝留意到他，並且能夠取得少見的物品，會說兩種語言的他，更是可當作翻譯官。昔日可汗首領再度見到李長賢，自然對他有所懷疑，不過李長賢稱自己只是朝鮮俘虜，絕對不可能是臥底，妙語如珠讓對方百口莫辯，他能夠通過可汗這一關嗎？



延俊提出諫言而遭到拔官並關入大牢，李長賢也岌岌可危，此時卻傳回來自瀋陽的消息，有些人幸運回到漢陽，有些人就只有遺物能夠回來……吉彩在盒子中看見了自己的髮帶，驚覺長賢可能已喪命。吉彩最執著的夢境，夢中的公子終於露出了樣貌，原來這位公子就是長賢，讓吉彩傷心欲絕，拿著他的衣物前往山崖邊招魂，吉彩聲聲呼喚，後悔自己對長賢如此冷淡，令人聽得心痛。



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