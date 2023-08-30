车银优&朴圭瑛&李玹雨主演人气漫改剧《犬系恋人》台词排练照公开：「真的很有趣，演得过程也很享受」

【10月新剧】我对这个主演阵容真的太有好感了！《犬系恋人》选角好棒～。

MBC 即将在10月首播的人气漫改剧《犬系恋人》（直译：今天也很可爱的狗）公开了主要演员ASTRO车银优、朴圭瑛、李玹雨等人出席台词排练的读本现场照，大家快速融入角色，现场氛围也是欢笑声不断相当和乐。

《犬系恋人》讲述韩海娜（朴圭瑛 饰）因家庭诅咒一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗（在狗狗的状态下再次亲吻才能解除诅咒）。某次聚餐喝醉的海娜错把总是对她臭脸的同事陈书元（车银优 饰），当成暗恋对象李宝谦（李玹雨 饰）而亲了上去的奇幻爆笑罗曼史。



▼台词排练的读本现场影片：



▼车银优饰演因为童年创伤而怕狗的「陈书元」，与海娜同校的老师，也是唯一能解开海娜诅咒的男人。温暖外型与角色的同步率超高，令人期待！



▼朴圭瑛饰演因家族诅咒，凡是与异性接吻就会变成小狗的「韩海娜」。角色充满活力，在她的诠释下可爱度倍增。



▼李玹雨饰演在可爱微笑的背后、隐藏著秘密的山神「李宝谦」。李玹雨现场展现了扎实的演技，在善良和冷静之间的人物形象中自由切换，角色相当迷人。



主演们也很开心地分享在现场化学反应非常好，故事跟人物之间的互动都很有趣，他们也很享受诠释的过程，更希望大家会喜欢部作品，请大家多多关注！



*出席现场活动的演员还有尹贤秀、柳亚伯、赵镇世、柳承穆、李书悦、宋英雅等人。

▼网路上流传的双人海报，也让大家期待感持续上升。你是不是也很期待这部韩剧的开播呢？一起期待10月的到来吧！

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