《偶然成為社長3》「兼職生」陣容依舊厲害！繼韓孝周、金亞中後，「寶可愛」朴寶英也確定再出擊！

《偶然成為社長》講述「都市男人們」車太鉉和趙寅成偶然成為鄉村超市社長，是他們鄉村超市營業日誌的真人秀節目。
第一季兩人經營國內從鄉村雜貨店，第二季則換了規模更大的折扣超市，全新一季他們擴大規模進軍美國西部，8月初他們飛往當地進行拍攝，是否會經營超大型超市？讓觀眾們都相當期待！日前已公開韓孝周、金亞中、朴京林、林周煥、朴秉恩和尹敬浩等人都會出演第三季，陣容依舊厲害啊！
今日（29日）據電視台相關人士透露，朴寶英將作爲嘉賓出演《偶然成為社長3》。對此，BH娛樂也回應：「朴寶英將作爲嘉賓出演《偶然成為社長3》，目前已經拍攝完畢。」
通過電影《急速醜聞》與車太鉉合作的朴寶英在2021年播出的《偶然成為社長》中作爲第一個兼職生出演，機智地幫助鄉村超市的業務，展現「寶可愛」魅力。再次重逢的三個人在美國會帶來怎樣的樂趣，備受期待。
另外，朴寶英近日在電影《水泥烏托邦：末日浩劫》中飾演「慏和」一角，展現從未見過的新面孔，獲得了好評。接下來也將和延玗臻、張東潤和李姃垠搭擋新劇《精神病房也會迎來清晨》，該劇講述第一次來到精神健康醫學科的護士多恩，在精神病房裡看到的世界和心灰意冷的病人們的故事，預計在11月播出。
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