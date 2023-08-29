穿越後發現「爸爸的初戀不是媽媽」！厲雲X崔顯旭X薛仁雅X申銀秀合作青春成長劇《閃亮的西瓜》

穿越過去後，遇見自己的父母？看完預告感覺是一部「喜劇」啊！

《擁抱太陽的月亮》陳秀完編劇將於下月（9月）25日在tvN推出新月火劇《閃亮的西瓜》，邀請眾年輕演員厲雲、崔顯旭、薛仁雅、申銀秀等擔任主演，描述模範生CODA少年，透過一間可疑的樂器行穿越過去後，遇到與他同齡的父親成為好友，還和神秘的少女展開初戀的青春成長劇。（CODA少年意即「Child of Deaf Adults」，也就是「聾人的小孩」的縮寫。）

在劇本閱讀現場，還可以看到崔元英、徐令姬、千虎珍、鄭尚勳等資深演員，為電視劇增加期待感。厲雲飾演與生俱來擁有音樂才能的CODA少年「恩傑」，崔顯旭飾演歡快的熱血男子「李燦」，薛仁雅飾演所有人都喜愛的萬人繆斯「世京」，申銀秀飾演患有先天性聽覺障礙的冰雪公主「清雅」。

劇情包含多樣題材，有樂隊、友情及愛情等，帶給觀眾溫暖的感覺。厲雲表示，為了電視劇準備很多，諸如：手語、吉他、歌唱等，有空就會去上課。

第1版預告中，可以看到恩傑（厲雲 飾）在一個出現「兩個月亮」的夜晚，穿越到1995年，並且遇到自己的爸爸！

第2版預告中，恩傑發現自己穿越到媽媽、爸爸和阿姨都在的1995年，而且爸爸的初戀不是媽媽！恩傑激動地表示：「爸爸你要喜歡尹清雅才行！」李燦（崔顯旭 飾）反問：「尹清雅是誰啊？！」

看了預告除了好奇劇情發展，厲雲與崔顯旭的「兄弟情」也值得期待！官方搶先公開劇中樂隊「初戀記憶操作團」的《忌妒》舞台，「父子檔」展現默契合作。

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