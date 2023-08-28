東方神起最強昌珉為戒手機玩折紙，意外開發出新的上癮活動！

東方神起成員最強昌珉近日通過粉絲溝通app分享日常，表示為了戒掉手機癮而嘗試作青蛙折紙，但沒想到的是，折青蛙居然也會上癮啊啊啊！XD

昌珉先是PO出一張綠色青蛙折紙的照片，表示最近玩手機太多、感覺這樣下去不行，必須要做點其他的事，於是無來由地用彩色紙折了一隻青蛙。

但緊接著問題來了... 大約十分鐘後，昌珉又PO出一張照片，只見原本的一隻青蛙居然變成了6隻，且全部不同顏色！昌珉分享「青蛙大軍」的照片後無奈地說：「這折青蛙也會上癮嗎...？ kkk」



網友紛紛被昌珉逗笑：「呀，你這是多巴胺成癮啦」「為什麼這幾句話能聽到最強昌珉特有的聲音kkk」「想起申鉉濬為了戒煙而嚼戒煙口香糖，結果對戒煙口香糖上癮的事kkkk」「戒煙口香糖該如何戒掉呢.. ᅲᅲ」「要被他笑死」「排成一隊的青蛙也太可愛」「忙內永遠是忙內」「這位歐巴是真的IG上癮，每次看reels總能看到『changmin88及其他nnnn人已讚」「突然想折紙青蛙了，傳染性好強啊kkk」



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