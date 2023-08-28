《Penthouse》编导新作！《7人的逃脱》要疯出新高度，黄正音、尹钟焄、李侑菲等齐聚一堂

万众瞩目的《The Penthouse》系列编剧与导演新作，《7人的逃脱》将在下月首播，官方近日释出了全新预告，预告「疯出新高度」。

《7人的逃脱》由《The Penthouse》（上流战争）系列导演朱东民与编剧金顺玉携手打造，讲述一名少女的失踪交织著无数谎言和欲望，有7名恶人牵涉其中，他们将展开生存斗争，还要面临带给他们的血腥惩罚。



继‎首支预告，全新第二支预告将7名恶人的欲望更深刻的展现，事情就从一场华丽的派对开始，樱桃娱乐公司代表梁镇茂（尹钟焄 饰）起了念头煽动某人：「我想到了赚大钱的方法――假新闻。」还表示要「刺激一点」，画面呈现的是一支YouTube影片〈女高中生铃铛是谁？〉观看次数急速上升。



镜头转到人气明星莫奈（李侑菲 饰）与其经纪公司LH媒体代表琴罗熙（黄正音 饰），两人似乎有不可告人的秘密，私下态度大转变，脸孔表情令人惊愕。



「2023年畅销书的谎言是？」伴随而来的是高中少女的哭泣：「我是被害者――」还有琴罗熙喊著：「这个世界相信的才是真相！」她更在众人面前用麦克风哭喊：「所以她死了吗？是谁杀了她？」穿著的意外画面，是谁受害了？



▼预告片



除了尹钟焄、李侑菲与黄正音，《7人的逃脱》还有严基俊、李准、申恩庆等参演，播出时间就在9月15日，网友都相当期待「狗血教母」金顺玉在编剧上会如何再开大招，还有黄正音首度变身反派的疯狂表现。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻