【韓網熱帖】金泰浩爆料得知羅PD年薪40億時MBC副社長的反應

*原標題：金泰浩「羅暎錫40億年薪公開那天MBC把我叫去了…空氣中流淌著寂靜」

金泰浩近日做客音樂人鄭在炯的YT節目，聊到當年在MBC任職的時候，某天新聞報道說羅PD的年薪有40億韓元（後來有解釋不是年薪）。那天金泰浩上班時接到MBC副社長的電話叫他去見一面，金泰浩瞬間以為要給自己加薪：「這種情況一定會浮想聯翩啊！去上岩洞的taxi路程感覺好長。」

到了辦公室，副社長跟他寒暄一番後問「你看到新聞了嗎？」，金泰浩答看過了，這時空氣裡流淌了好一陣寂靜。最後副社長居然說：「不要動搖！」金泰浩無語心想：我也沒有說不滿啊？！

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韓國網友評論：

1. 原本沒有想法，聽到這句也開始動搖了

2. 瞬間心涼

3. C8還不如什麼也不講…

4. 把人家叫過去卻只有這些屁話，會哭出來的啊ㅠ

5. 如果是我，立即像涎鎮那樣寫辭呈走人

6. 令人動搖得非常激烈呢

7. 至少說句下次簽約時漲一漲啊

8. 在本來就想辭職的人心裡插上決定性的楔子

9. 可能就是因為這句才想離開kkk

10. 這才是令人動搖啊

11. 如果沒有要多給錢就安靜待著吧

12. 金泰浩真是為了愛才能撐那麼久

13. 又不給加薪又叫人不要動搖kkk

14. kkk怎麼好像我公司的社長講話？

15. 他算老幾啊叫人家不要動搖kkk獨自一人拍義氣電影嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/2910463287 圖：YouTube@요정재형截圖

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