【韩网热帖】金泰浩爆料得知罗PD年薪40亿时MBC副社长的反应

*原标题：金泰浩「罗暎锡40亿年薪公开那天MBC把我叫去了…空气中流淌著寂静」

金泰浩近日做客音乐人郑在炯的YT节目，聊到当年在MBC任职的时候，某天新闻报道说罗PD的年薪有40亿韩元（后来有解释不是年薪）。那天金泰浩上班时接到MBC副社长的电话叫他去见一面，金泰浩瞬间以为要给自己加薪：「这种情况一定会浮想联翩啊！去上岩洞的taxi路程感觉好长。」

到了办公室，副社长跟他寒暄一番后问「你看到新闻了吗？」，金泰浩答看过了，这时空气里流淌了好一阵寂静。最后副社长居然说：「不要动摇！」金泰浩无语心想：我也没有说不满啊？！

相关影片（已定位13分13秒开始）：



韩国网友评论：

1. 原本没有想法，听到这句也开始动摇了

2. 瞬间心凉

3. C8还不如什么也不讲…

4. 把人家叫过去却只有这些屁话，会哭出来的啊ㅠ

5. 如果是我，立即像涎镇那样写辞呈走人

6. 令人动摇得非常激烈呢

7. 至少说句下次签约时涨一涨啊

8. 在本来就想辞职的人心里插上决定性的楔子

9. 可能就是因为这句才想离开kkk

10. 这才是令人动摇啊

11. 如果没有要多给钱就安静待著吧

12. 金泰浩真是为了爱才能撑那么久

13. 又不给加薪又叫人不要动摇kkk

14. kkk怎么好像我公司的社长讲话？

15. 他算老几啊叫人家不要动摇kkk独自一人拍义气电影吗？

出处：https://theqoo.net/hot/2910463287 图：YouTube@요정재형截图

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻