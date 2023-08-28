《7人的逃脫》嚴基俊白髮劇照公開！擺脫反派人設、化身正義審判者！

SBS新劇、《The Penthouse》金順玉編劇新作《7人的逃脫》今日公開男主角嚴基俊的全新劇照，白髮形象及正面人設引起關註。

嚴基俊飾演神秘的復仇設計者「馬修·李」，曾在《The Penthouse》中飾演終極反派「朱丹泰」的他，這一次將化身懲罰惡人的審判者！



《7人的逃脫》講述7個惡人因一名在無數謊言和慾望中消失的少女而被牽連到一起、為生存鬥爭展開，以及針對他們的血之懲罰的復仇故事，是以反派為主角的「惡漢劇集」（Picaresque）。 由《皇後的品格》《The Penthouse》金順玉編劇和朱東民導演三度聯手，加上超豪華主演陣容嚴基俊、黃正音、李準、李侑菲、申恩慶、尹鐘焄、趙胤熙、趙在允、李德華，華麗的惡漢演技令人十分期待。



嚴基俊飾演的「馬修·李」是韓國最大手行動作業系統企業「TIKITAKA」的代表，如輝星一般登場、獲得了震撼世界的成功，雖然有各種傳聞，外界始終對他所知甚少。 劇照中的他面帶遊刃有餘的微笑，銳利眼神仿彿能看穿人心，令人不禁感到一陣涼意。



馬修·李在少女失蹤後來到外界，為懲罰7名惡人而開啟超越想象的生存遊戲。 劇照中他面無表情凝視某處，令人好奇：究竟他做出了何種殘酷且徹底的血光懲罰？ 他與7名惡人有何關聯？ 被「擺入遊戲」的惡人們又將展開何種生存遊戲？



嚴基俊在《The Penthouse》中完美詮釋反派「朱丹泰」、堪稱「惡人的象徵」，這次將180度大變身，化身沉著冷靜的「惡之斷罪者」，嚴基俊本人也表示對這一顛覆前作的角色十分滿意。

《7人的逃脫》將於9月15日起通過SBS播出，海外觀眾可在黃Viu煲劇平台同步追看！

▽首版預告：



▽第二版預告



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