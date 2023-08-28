韓系「美聲小王子」金在煥10月1日中秋假期來台舉辦FANMEETING

韓系「美聲小王子」金在煥，宣布即將在10月1日晚間六點半，於「信義劇場Legacy MAX」舉辦「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」，自2016年參加「Vocal戰爭：神之聲音」，拿下首位挑戰成功的參賽者，2017年參加選秀節目「PRODUCE 101（2）」，最終以第4名成為限定團Wanna One擔任主唱，合約期滿後，金在煥成為SOLO歌手繼續活躍於樂壇，有著世界村般的歌迷溺愛他的美聲！

金在煥最新發行的第六張迷你專輯「JAM」當中的主打歌「LUCKY！」，輕快旋律成為炎炎夏季裡的一劑舒暢涼帖，尤其可愛手勢更是讓不少粉絲拿來拍成TIKTOK分享，日前8月10號，他也在首爾舉辦的「2023K GLOBAL HEART DREAM AWARDS」擒拿「K GLOBAL 最佳主唱獎」殊榮，其完美細膩的嗓音，加上無懈可擊的轉音，更是將他人氣推至最高峰，這次FANMEETING，或許大家可以期待「美聲小王子」獻唱這首流量已破千萬的人氣好歌！而貼心的他也表示：「謝謝大家喜愛我的歌！很開心聽到你們說我的歌好聽，其實我也是非常喜歡！因為這些歌，都有著跟大家一起成長的點滴，所以你們可以小小期待，我將會準備最紮實的歌單與舞台演出，大家相約好了喔！」。



在樂壇被形容「同時能一邊跳舞，一邊飆高音」的歌手並不多見，而金在煥便是其中一位，有著「天生歌手」之命的他，謙虛的表示不敢當外，也謝謝大家給予支持，在舞台上能盡情揮灑最喜愛的歌唱與舞蹈，金在煥感性的說：「因為這樣，我也一步步的產生了自信，覺得我一定可以做的更好！更要把最好的呈獻給大家！」，而他也曾為了專輯做了體能訓練，原本就纖瘦身型一度從64公斤降至58公斤，讓肌肉力幫助肢體舞蹈的發揮，其認真態度也讓工作團隊敬佩不已！敬請期待10月1日晚間六點半於「信義劇場 Legacy MAX」舉辦的「美聲小王子」金在煥「KIM JAE HWAN 2023 FANMEETING IN TAIPEI - J.A.M（Journey Above Music）」。

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