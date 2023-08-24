泫雅：從未後悔過公開戀愛，若《換乘戀愛3》聯繫我，願意出演！

泫雅稱「若受到邀請願意出演《換乘戀愛3》」！

泫雅作客了全昭彌的YouTube節目《Yes or Hot》，節目開始全昭彌就向泫雅解釋節目的規則，一共要進行5輪，每一輪都會有一道辣味料理，隨著遊戲的深入，問題也會越來越火辣，若答案是「Yes」的話，回答成功，若無法回答「Yes」就必須吃掉料理。

沒想到全昭彌一上來就向泫雅扔出了重磅問題，問「如果《換乘戀愛3》練習你的話，有出演意向嗎？」 泫雅立即回答「Yes」，還爽快地表示「希望《換乘戀愛3》劇組能夠聯繫我。」



《換乘戀愛3》是一檔讓因為多種原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝 。 而眾所周知，泫雅上一段公開戀情是和歌手DAWN，兩人一度曬出求婚戒指，正當所有人都以為這對談了6年的情侶會步入婚姻殿堂時，卻傳來了分手的消息，另不少人惋惜。本次泫雅大方透露願意上《換乘戀愛3》是不是也說明她對前任餘情未了呢？

之後泫雅又被問及是否後悔公開戀情，她回答：「不，沒有。」 接著又祝福全昭彌「希望你遇到一個好男人，被完全愛著。」



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