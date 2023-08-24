泫雅：从未后悔过公开恋爱，若《换乘恋爱3》联系我，愿意出演！

泫雅称「若受到邀请愿意出演《换乘恋爱3》」！

泫雅作客了全昭弥的YouTube节目《Yes or Hot》，节目开始全昭弥就向泫雅解释节目的规则，一共要进行5轮，每一轮都会有一道辣味料理，随著游戏的深入，问题也会越来越火辣，若答案是「Yes」的话，回答成功，若无法回答「Yes」就必须吃掉料理。

没想到全昭弥一上来就向泫雅扔出了重磅问题，问「如果《换乘恋爱3》练习你的话，有出演意向吗？」 泫雅立即回答「Yes」，还爽快地表示「希望《换乘恋爱3》剧组能够联系我。」



《换乘恋爱3》是一档让因为多种原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺 。 而众所周知，泫雅上一段公开恋情是和歌手DAWN，两人一度晒出求婚戒指，正当所有人都以为这对谈了6年的情侣会步入婚姻殿堂时，却传来了分手的消息，另不少人惋惜。本次泫雅大方透露愿意上《换乘恋爱3》是不是也说明她对前任余情未了呢？

之后泫雅又被问及是否后悔公开恋情，她回答：「不，没有。」 接著又祝福全昭弥「希望你遇到一个好男人，被完全爱著。」



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