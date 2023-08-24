24歲林智妍憑《人間中毒》一夜成名！回憶成名作：是我自己的選擇，沒有人知道

接連《黑暗榮耀》、《有院子的家》、《國民死刑投票》三部戲大熱的林智妍提到了早前出演的影片《人間中毒》。

林智妍在《人間中毒》中大膽演繹至今仍被津津樂道，她飾演的軍官太太在邂逅了宋承憲飾演的軍隊上司之後，兩人發展出了一段不倫之戀，片中不乏香豔刺激的情色戲份。 這是林智妍首部作品，但是她的大胆表現與出色眼神，讓觀眾一下子記住了她。



日前做客綜藝節目《武裝解除》的林智妍提到了出演《人間中毒》背後的故事。 主持人全炫茂表示，比起《黑色榮耀》，林智妍在《人間中毒》中的出色演繹更讓他印象深刻，作為新人演員的她讓觀眾們眼前一亮。 另一位主持人張度練也稱根本無法忘記她初次登場時的場景。 對此林智妍稱：「是我自己挑選的《人間中毒》，沒有人知道，是我自己想要挑戰。 試鏡的時候見到了導演，導演說時代劇和我的形象還蠻符合的，只看了我的臉之後就決定由我來演。 不知道是不是第一部戲太猛，之後（我需要）打破原有的印象，這部影片之後我也拍了不少作品，20代的時候真的非常認真地活著，不僅只是拍了《黑暗榮耀》這類話題度很高的作品，拍了一部又一部，既有主角也有配角，拍了不少。」



林智妍繼續說道：「是為了每次得到大眾的喜歡才當演員的嗎？ 我並不是為了總讓人提起我才當演員的，所有的作品對我來說都是《黑暗榮耀》（一樣的存在）。」

在被問及是否對下一部戲有壓力時，林智妍老實回答：「說沒有是假的，我會享受這份壓力，並將之轉換為責任感。」

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