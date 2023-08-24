《MOVING 異能》趙寅成、韓孝周合拍情侶畫報：導演公開跨年拍攝「吻戲」的理由引發爆笑！

導演說的這個理由是真的沒想到！

集結超強卡司的Disney+《MOVING 異能》（共20集），以超級英雄、科幻動作為題材，描述三位擁有特殊能力的高中生，與他們藏有不可告人秘密的父母們，一起對抗來自北方的巨大威脅。

而趙寅成與韓孝周在劇中飾演「夫妻」，不只高顏值令觀眾們賞心悅目，化學反應爆棚更為電視劇帶來高討論度。

勤跑宣傳的他們，也一起為時尚雜誌《Harpers Bazaar》拍攝畫報。183公分與172公分的模特身材，散發出與眾不同的情侶氣場。

《Harpers Bazaar》也公開趙寅成、韓孝周互相採訪的影片，兩位演員對彼此都讚譽有加。《MOVING 異能》的拍攝長達兩年之久，所以遇到節慶基本上也是一起度過，劇組的感情也更加緊密。朴仁濟導演受趙寅成邀請來到畫報拍攝現場，韓孝周問了好奇已久的問題：「為什麼要在跨年的時候拍吻戲？」導演回答：「因為你們都單身」，引來爆笑，原來是為他們著想啊！兩位演員感謝導演的「用心」，他們在片場時確實玩得很愉快，下班後也一起和導演喝燒酒、跨年。

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