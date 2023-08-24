《MOVING 异能》赵寅成、韩孝周合拍情侣画报：导演公开跨年拍摄「吻戏」的理由引发爆笑！

导演说的这个理由是真的没想到！

集结超强卡司的Disney+《MOVING 异能》（共20集），以超级英雄、科幻动作为题材，描述三位拥有特殊能力的高中生，与他们藏有不可告人秘密的父母们，一起对抗来自北方的巨大威胁。

而赵寅成与韩孝周在剧中饰演「夫妻」，不只高颜值令观众们赏心悦目，化学反应爆棚更为电视剧带来高讨论度。

勤跑宣传的他们，也一起为时尚杂志《Harpers Bazaar》拍摄画报。183公分与172公分的模特身材，散发出与众不同的情侣气场。

《Harpers Bazaar》也公开赵寅成、韩孝周互相采访的影片，两位演员对彼此都赞誉有加。《MOVING 异能》的拍摄长达两年之久，所以遇到节庆基本上也是一起度过，剧组的感情也更加紧密。朴仁济导演受赵寅成邀请来到画报拍摄现场，韩孝周问了好奇已久的问题：「为什么要在跨年的时候拍吻戏？」导演回答：「因为你们都单身」，引来爆笑，原来是为他们著想啊！两位演员感谢导演的「用心」，他们在片场时确实玩得很愉快，下班后也一起和导演喝烧酒、跨年。

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