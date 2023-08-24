24岁林智妍凭《人间中毒》一夜成名！回忆成名作：是我自己的选择，没有人知道

接连《黑暗荣耀》、《有院子的家》、《国民死刑投票》三部戏大热的林智妍提到了早前出演的影片《人间中毒》。

林智妍在《人间中毒》中大胆演绎至今仍被津津乐道，她饰演的军官太太在邂逅了宋承宪饰演的军队上司之后，两人发展出了一段不伦之恋，片中不乏香艳刺激的情色戏份。 这是林智妍首部作品，但是她的大胆表现与出色眼神，让观众一下子记住了她。



日前做客综艺节目《武装解除》的林智妍提到了出演《人间中毒》背后的故事。 主持人全炫茂表示，比起《黑色荣耀》，林智妍在《人间中毒》中的出色演绎更让他印象深刻，作为新人演员的她让观众们眼前一亮。 另一位主持人张度练也称根本无法忘记她初次登场时的场景。 对此林智妍称：「是我自己挑选的《人间中毒》，没有人知道，是我自己想要挑战。 试镜的时候见到了导演，导演说时代剧和我的形象还蛮符合的，只看了我的脸之后就决定由我来演。 不知道是不是第一部戏太猛，之后（我需要）打破原有的印象，这部影片之后我也拍了不少作品，20代的时候真的非常认真地活著，不仅只是拍了《黑暗荣耀》这类话题度很高的作品，拍了一部又一部，既有主角也有配角，拍了不少。」



林智妍继续说道：「是为了每次得到大众的喜欢才当演员的吗？ 我并不是为了总让人提起我才当演员的，所有的作品对我来说都是《黑暗荣耀》（一样的存在）。」

在被问及是否对下一部戏有压力时，林智妍老实回答：「说没有是假的，我会享受这份压力，并将之转换为责任感。」

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