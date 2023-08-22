《千博士驅魔研究所》再驅魔！姜棟元「這次只做半套！」變身詐欺神棍，帥到讓李東輝自嘆不如

8月22日上午於首爾進行的電影《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》製作發表會中，包含金誠植導演與主要演員姜棟元、許峻豪、李絮、李東輝以及朴素怡等都來到現場參與，並分享拍攝小故事。

《千博士驅魔研究所》劇情描述不相信世界上有鬼但卻擁有像鬼一樣的洞察力，假驅魔人千博士（姜棟元飾）接受了前所未有的強烈事件委託，而展開一連串故事。身為主角的姜棟元表示，這作品是相當符合這個年代的，以往的驅魔題材大部分都以恐怖成分居多，《千博士驅魔研究所》則是劇情輕鬆，也有著現代的動作戲碼等，應該會是帶有新鮮感的作品。



說到驅魔，大家更不會忘記姜棟元曾演出的名作品《黑司祭們》，當時他飾演跟在金侖奭身邊協助驅魔的年輕神父，而這次再度成為驅魔人，也令觀眾們相當好奇。姜棟元也說明，《黑司祭們》片中他為了成為真正的神父而必須經歷驅魔的課題，而這次則是假神棍，明明不相信鬼，還對客戶說「驅魔能夠療癒人心」這樣的話。令人相當期待劇情的發展。



李東輝則在片中飾演千博士的有力助手仁裴一角。李東輝表示，一看到劇本就相當確信自己能全心全身投入這個角色，也表示很久以前就希望有機會能與姜棟元前輩合作，也因此選擇接演這部作品。不過站在姜棟元的身邊與他同框出鏡，也讓他感覺備感壓力，並且不停覺得「我是正常人嗎？」引發全場大笑，李東輝說明是因為姜棟元大哥長得太帥，一天天拍攝下去就被他迷住了，更說自己在「最佳工作環境」下上班，稱讚姜棟元的美貌。



《千博士驅魔研究所》將於中秋檔期在韓上映，台灣也預計在9月28日上映。



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