VANNER今发新辑！Showcase提MONSTA X亨愿给予鼓励，希望一直处於「PEAK TIME」

因竞演节目《PEAK TIME》爆红的冠军「兼职男团」（泰焕、GON、慧成、成国、泳光），今（21）日，VANNER於首尔广津区YES24 Live Hall举行了首张迷你专辑《VENI VIDI VICI》发行纪念表演秀（Showcase）。

专辑名「VENI VIDI VICI」意即「我来，我见，我征服」，出自罗马共和末期军人兼政治家的凯萨击败叛军打出的胜仗，亦呼应「VANNER」团名（Victory+Banner）「插上胜利旗帜」之义。主打歌〈PERFORMER〉是放克结合电子乐的轻快流行舞曲，欲表现VANNER特有的清凉，舞蹈由知名舞团WE DEM BOYZ与GON所编，MV已於稍早公开。



除了〈PERFORMER〉，《VENI VIDI VICI》还收录了〈Diamonds〉、〈TBH〉〈WANT U BACK〉与粉丝颂〈Savior〉，以及本身名曲〈Form〉2023年版本。其中〈WANT U BACK〉为前辈MONSTA X亨愿作词作曲，成员们提到在「百事夏日庆典2023」表演后台和亨愿见了面，相当感谢亨愿鼓励他们「我什么也没说，你们自己也会做得很好」、「想怎么做就怎么做」，并预告未来也会以〈WANT U BACK〉进行活动，GON甚至透露曾和慧成一同参加过MONSTA X Fancon，所有成员都非常尊敬MONSTA X与亨愿。



▼MONSTA X 亨愿



除了「兼职男团」，VANNER透过《PEAK TIME》还拥有了「完成型偶像」之称，问到下个希望被冠上的称呼是？泰焕回答「Genie Dol」（精灵豆），表示目前许多想像与梦想都逐渐完成，而再进一步的愿望就是希望VANNER能受更多人认识。



从而谈到未来期许，GON希望能拿到音乐节目第一名（音放一位），表示恳切的祈求愿望就会实现，所以会更加努力，慧成则说因《PEAK TIME》被认识，为了更符合《PEAK TIME》宗旨，愿「今后一直过著PEAK TIME（高峰期）般的演艺生活，想进行世界巡演」并希望能和更多粉丝见面，只因「热爱舞台」。（更多Showcase详情请见TVDaily原文报导‎）

▼更多Showcase现场照



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