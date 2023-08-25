Disney+韓劇《MOVING異能》趙寅成、韓孝周、柳承龍、郭善英「最甜6大場景」！超能力夫妻的浪漫羅曼史藏彩蛋

Disney+韓劇《MOVING異能》劇情改編自姜草的同名漫畫，以超級英雄、科幻動作為題材，同時又包含細膩刻劃各式情感連結的故事，講述三位擁有特殊能力的高中生，與他們藏有不可告人秘密的父母們，一起對抗來自北方的巨大威脅。《MOVING異能》集結柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、金成均等資深大咖，以及李正河、高允貞、金度勳三位備受注目的新生代演員，趙寅成在第8集登場後，劇情回溯到李美賢（韓孝周飾演）和金斗植（趙寅成飾演）年輕時候的故事，超能力夫妻的浪漫羅曼史真的太讓人心動！





1.李美賢突然接到的秘密任務

李美賢為安企部的情報員，金斗植則為黑色要員，一個是內勤人員，一個為鮮少進到總公司的外勤，原先應該很少交集的兩人，在某天李美賢接到長官閔次長的秘密任務後，關係有了改變。閔次長要李美賢案中調查金斗植，希望兩人變親近，進而觀察金斗植是否可以勝任任務以及他的秘密。在執行秘密任務後，兩人慢慢變親近，曖昧情愫也悄悄蔓延⋯⋯





2.浪漫羅曼史三元素：櫻花、南山塔、炸豬排

雖然金斗植早就發現了李美賢接近他是秘密任務，但個性相似的兩人還是慢慢走進彼此的生活，在春季悄悄展開了愛情，而這段浪漫羅曼史的三元素就是「櫻花、南山塔、炸豬排」。兩人第一次約會，斗植帶美賢去吃他喜歡的南山塔炸豬排，一起散步回公司的路上，是盛開的櫻花樹，看著隨風飄落的櫻花瓣，好不浪漫！原以為李美賢開炸豬排餐廳只是為了謀生，其實是因為與斗植的回憶，簡單的炸豬排，藏著美賢對斗植滿滿的愛。



3.金斗植、李美賢飛起來的初吻！

斗植讓美賢知道了自己會飛的秘密，還告訴她自己很少與人接觸，但想在她面前好好表現，怕美賢認為自己不認真。美賢：「我知道你是認真的，我的聽力非常好，視力也很好。」美賢隱晦的告訴斗植自己的秘密，在桌上敲動手指告訴自己聽得到斗植的心跳聲，當她發現心跳聲越來越快時停下來，美賢：「這樣下去要死掉了⋯」，斗植：「死也無妨，（親吻了美賢）」斗植在親吻美賢時，控制不住自己的超能力，忍不住飛了起來！兩人初吻讓人心動，而超能力在這幕似乎也相當人性化，人在面對愛情時，都是無法理智和控制自己的吧！





4.「海鷗任務失敗」原來是斗植和美賢的緣分起源

原來，閔次長會找李美賢接近金斗植，是為了讓斗植有所牽掛，上級要派金斗植到北韓執行任務，但怕他執行任務後一去不回，於是把李美賢當做人質，讓金斗植因為美賢的關係一定會回到南韓。而閔次長也知道其實李美賢和金斗植的緣分始於2年前的「海鷗任務」，當年美賢因為惻隱之心不忍讓間諜死亡，故意錯把催淚彈拿成閃光彈，而導致任務失敗。本應該射殺美賢的海鷗「金斗植」也無法痛下毒手，成為了斗植鮮少失敗的任務。





5.洙源和智熙的超甜愛情故事

張洙源（柳承龍飾演）年輕時曾是黑道大哥，因為刀槍都殺不死的超能力而有「怪物」的稱號，雖然替兄弟挨過很多刀，卻從未出手砍殺別人，但是在最信任的小弟背叛自己後，洙源也不在隱忍，還為了心愛的女人黃智熙（郭善英飾演）出手殺害混混⋯⋯總是找不到路的洙源，為他指引路的智熙成為他的全世界。



6.洙源的老派浪漫「我還是找不到路，我是來找智熙的」

第10、11集娓娓道來洙源和智熙兩人的愛情故事，外表狂野但內心溫柔的黑道大哥，看似嬌弱實則女漢子的咖啡小姐，看不膩的老派浪漫，根本比加了三匙糖的咖啡還要甜！當洙源進到情報局受訓後，第一時間也是回到智熙上班的咖啡廳，全店小姐都知道的「傳說408號」，重逢的那一幕雖然有些老梗，但洙源的那句：「我還是找不到路，我是來找智熙的」真的讓人忍不住尖叫啊！洙源這一撩真是甜到心坎兒裡啦！



期待後續的集數能播出更多斗植和美賢，以及洙源和智熙甜甜愛情故事！趙寅成和韓孝周太適合愛情劇了，兩位盛世美顏同框完全看不夠；郭善英的現身讓人好驚喜，和柳承龍的搭擋很意外但又有特別的CP感，除了超能力之外還有各種元素，一定要繼續死守播放！

《MOVING異能》Disney+獨家播出，8/9上線7集，每周三更新2集，最後一周大結局一次更新3集。集結大咖且觸動人心的精彩作品一定要準時鎖定播出！

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