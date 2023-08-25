《戀人》南宮珉終於如願獲得安恩真的紅唇！第七集最新劇照也是海報名場面的誕生！

最近熱播中的韓劇《戀人》今日即將進入第七集，戰亂下的他們僅是祈求對方平安，祈求一次重逢就已經非常辛苦，前幾集南宮珉老是拿安恩真的嘴唇當作賭注，第七集的劇照中看來他已如願！並且這是海報的名場面呢！

MBC金土電視劇《戀人》自播出以來收視率不斷攀升，甚至登上了金土電視劇同時段的王位，上週第六集收視率以8.8％刷新自身最高紀錄，甚至瞬間最高收視率已達到9.9％，往雙位數邁進，也有越來越多觀眾們等不及每週的更新。而劇中南宮珉以及安恩真的戀情展開，更是觀眾們最想看到的關鍵劇情。



《戀人》中飾演不婚主義的風流男子南宮珉，遇上了聰明又有膽識的安恩真，兩人在戰亂中為了遵守對彼此的約定而努力，相互思念也拯救彼此，這樣的愛情打動了觀眾們的心。而在8月25日即將播出第7集之前，製作組也公布了這組「接吻一秒前」的照片，兩人在美麗的麥田中央，即將展開定情一吻，更令觀眾們感到期待。



安恩真在劇中總是嘴上嚷著自己愛的是李學周所飾演的延俊公子，但在關鍵時刻她的眼神總是首先望向南宮珉，只要在他身邊也總能安心地睡著，南宮珉也因此提出了兩人不妨先進入「曖昧關係」，之後再決定是否要真正交往成為戀人。照片中的這一刻讓安恩真也閉上了眼睛，這個充滿愛的美麗畫面，也被採納為本劇的主題海報。



第六集的結尾中，南宮珉終於又看見了安恩真的背影，但礙於自己可能感染天花而不敢接近她，只能讓她順利逃跑，而幫她斷了後方的蠻夷追兵，安恩真也似乎有察覺是南宮珉的幫忙，而又回頭來查看。兩人重逢之後是否戀情就真正開始了呢？第7集當中暫時擺脫了殘酷的戰爭，兩人是否能夠更加拉近距離呢？



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