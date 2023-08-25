金南佶&徐玄主演Netflix新劇《盜賊之歌》正式前導預告公開！每一秒動作打戲都帥氣精采～

等好久了啊！！！我心目中的男神&女神合作的新劇終於釋出首波預告了。 PS：金南佶這次的角色真的是太帥了

Netflix 九月動作新劇《盜賊之歌》（直譯《盜賊：刀之聲》）公開了正式前導預告，由金南佶、徐玄、劉宰明、李賢旭、李浩貞等人攜手主演，華麗的演員陣容與濃厚壯烈的歷史背景，讓網友們期待不已。



《盜賊之歌》以1920年代為背景，講述在動蕩的日本殖民時期，他們因各自不同的故事走向無法無天的土地「間島」，為守護家園的人們團結一致。



▼《盜賊之歌》預告，在盜賊橫行的時代「為了生存而活，為了守護而盜」毫無法紀的荒蕪之境，超乎想像的動作盛宴即將在9月上線：



【人物簡介】

金南佶飾演盜賊首領「李允」，不顧一切地守護著這塊土地與人民；徐玄飾演隱藏真實身份的朝鮮總督鐵路局長「南熙信」，偽裝成親日派的獨立運動家。



劉宰明飾演義兵長出身、位於間島的朝鮮人村莊的地主「崔忠秀」；李賢旭飾演機會主義日軍幹部「李光日」，與李允糾纏不清；李浩貞飾演受殺死李允的委託而前往間島的槍手「彥年」。



此劇在宣傳初期以 Netflix 投資300億的歷史新劇為賣點之一，主演陣容也非常堅強，受到了極大的關注。



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