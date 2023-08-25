Disney+韩剧《MOVING异能》赵寅成、韩孝周、柳承龙、郭善英「最甜6大场景」！超能力夫妻的浪漫罗曼史藏彩蛋

Disney+韩剧《MOVING异能》剧情改编自姜草的同名漫画，以超级英雄、科幻动作为题材，同时又包含细腻刻划各式情感连结的故事，讲述三位拥有特殊能力的高中生，与他们藏有不可告人秘密的父母们，一起对抗来自北方的巨大威胁。《MOVING异能》集结柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、金成均等资深大咖，以及李正河、高允贞、金度勋三位备受注目的新生代演员，赵寅成在第8集登场后，剧情回溯到李美贤（韩孝周饰演）和金斗植（赵寅成饰演）年轻时候的故事，超能力夫妻的浪漫罗曼史真的太让人心动！





1.李美贤突然接到的秘密任务

李美贤为安企部的情报员，金斗植则为黑色要员，一个是内勤人员，一个为鲜少进到总公司的外勤，原先应该很少交集的两人，在某天李美贤接到长官闵次长的秘密任务后，关系有了改变。闵次长要李美贤案中调查金斗植，希望两人变亲近，进而观察金斗植是否可以胜任任务以及他的秘密。在执行秘密任务后，两人慢慢变亲近，暧昧情愫也悄悄蔓延⋯⋯





2.浪漫罗曼史三元素：樱花、南山塔、炸猪排

虽然金斗植早就发现了李美贤接近他是秘密任务，但个性相似的两人还是慢慢走进彼此的生活，在春季悄悄展开了爱情，而这段浪漫罗曼史的三元素就是「樱花、南山塔、炸猪排」。两人第一次约会，斗植带美贤去吃他喜欢的南山塔炸猪排，一起散步回公司的路上，是盛开的樱花树，看著随风飘落的樱花瓣，好不浪漫！原以为李美贤开炸猪排餐厅只是为了谋生，其实是因为与斗植的回忆，简单的炸猪排，藏著美贤对斗植满满的爱。



3.金斗植、李美贤飞起来的初吻！

斗植让美贤知道了自己会飞的秘密，还告诉她自己很少与人接触，但想在她面前好好表现，怕美贤认为自己不认真。美贤：「我知道你是认真的，我的听力非常好，视力也很好。」美贤隐晦的告诉斗植自己的秘密，在桌上敲动手指告诉自己听得到斗植的心跳声，当她发现心跳声越来越快时停下来，美贤：「这样下去要死掉了⋯」，斗植：「死也无妨，（亲吻了美贤）」斗植在亲吻美贤时，控制不住自己的超能力，忍不住飞了起来！两人初吻让人心动，而超能力在这幕似乎也相当人性化，人在面对爱情时，都是无法理智和控制自己的吧！





4.「海鸥任务失败」原来是斗植和美贤的缘分起源

原来，闵次长会找李美贤接近金斗植，是为了让斗植有所牵挂，上级要派金斗植到北韩执行任务，但怕他执行任务后一去不回，於是把李美贤当做人质，让金斗植因为美贤的关系一定会回到南韩。而闵次长也知道其实李美贤和金斗植的缘分始於2年前的「海鸥任务」，当年美贤因为恻隐之心不忍让间谍死亡，故意错把催泪弹拿成闪光弹，而导致任务失败。本应该射杀美贤的海鸥「金斗植」也无法痛下毒手，成为了斗植鲜少失败的任务。





5.洙源和智熙的超甜爱情故事

张洙源（柳承龙饰演）年轻时曾是黑道大哥，因为刀枪都杀不死的超能力而有「怪物」的称号，虽然替兄弟挨过很多刀，却从未出手砍杀别人，但是在最信任的小弟背叛自己后，洙源也不在隐忍，还为了心爱的女人黄智熙（郭善英饰演）出手杀害混混⋯⋯总是找不到路的洙源，为他指引路的智熙成为他的全世界。



6.洙源的老派浪漫「我还是找不到路，我是来找智熙的」

第10、11集娓娓道来洙源和智熙两人的爱情故事，外表狂野但内心温柔的黑道大哥，看似娇弱实则女汉子的咖啡小姐，看不腻的老派浪漫，根本比加了三匙糖的咖啡还要甜！当洙源进到情报局受训后，第一时间也是回到智熙上班的咖啡厅，全店小姐都知道的「传说408号」，重逢的那一幕虽然有些老梗，但洙源的那句：「我还是找不到路，我是来找智熙的」真的让人忍不住尖叫啊！洙源这一撩真是甜到心坎儿里啦！



期待后续的集数能播出更多斗植和美贤，以及洙源和智熙甜甜爱情故事！赵寅成和韩孝周太适合爱情剧了，两位盛世美颜同框完全看不够；郭善英的现身让人好惊喜，和柳承龙的搭挡很意外但又有特别的CP感，除了超能力之外还有各种元素，一定要继续死守播放！

《MOVING异能》Disney+独家播出，8/9上线7集，每周三更新2集，最后一周大结局一次更新3集。集结大咖且触动人心的精彩作品一定要准时锁定播出！

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