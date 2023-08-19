Netflix《假面女郎》安宰弘化身边缘宅男，演技炸裂获好评！网崩溃：「还我正峰欧巴」

安宰弘在这部剧里完全变成「朱伍南」本人，演技好到让人忍不住反感的程度啊啊啊~

Netflix昨日一口气释出新剧《假面女郎》全集，其中安宰弘饰演的「朱伍南」虽戏份有限但十分关键，对女主角「金貌美」后半生的命运产生重大影响。

朱伍南没有朋友、在公司也几乎没有存在感，最大的乐趣是看美女网路直播，且格外喜爱一位名叫「假面女郎」的跳舞直播主。 原著中的他又胖又丑、头发稀疏，安宰弘的扮相可谓完全一致，就连岌岌可危的发量都100%还原：





昨日公开正片后，安宰弘的演技更在韩网影视讨论版引起巨大反响，大家都认为他把猥琐宅男边缘人的形象演活了！



*剧雷预警！以下内容包含剧中朱伍南个性描写及前半段关键剧情，如果尚未看剧且想保持完全神秘感的朋友，请谨慎考虑是否继续阅读哦！



朱伍南给真人娃娃过生日，唱生日歌时做出日式英语发音「哈比巴斯day」，给真人娃娃起名字「莱美酱」、讲话也用模仿日本动画片的蹩脚日语，令韩国网友惊呼完全抓住了过度沉迷二次元宅男的精髓：



마스크걸 안재홍 씹타쿠 일본어 ㅆㅂ pic.twitter.com/i2pJ6cDOIp — 취향 (@loverflavor) August 18, 2023

假面女郎因情伤喝醉酒，直播时问爱情是什么？ 朱伍南立即贴近屏幕表示自己也懂这份痛苦，请她忘记人渣和自己交往。 假面女郎当然听不到这些、自顾自放飞地脱光光，朱伍南气到用手遮住屏幕，再次飙出日语：「畜生（该死）！都是因为朴组长那个狗东西！」



주오남 ㅁㅊ

불쾌함유발씹덕연기하는

안재홍 미친것같다 pic.twitter.com/GUOzOgJTdu — 피피 (@qoqoaqo) August 18, 2023

最炸裂的是在幻想中对金貌美告白，眼一闭心一横、当著全公司同事的面大喊：「阿姨洗铁路！」



마스크걸 안재홍 고백공격 하 x발….연기지만 너무 견디기힘듬 pic.twitter.com/TtEDUCzuug — one.. (@__onechzn) August 18, 2023

韩网友对安宰弘的演技盛赞不已：「让你演戏，没让你吞掉角色本身啊kkk」「虽然知道是演戏，但真的看他很不爽kkk」「我都感到羞耻」「曾有前辈说他是天才，真的没说错啊 」「他是打算拍完这部就隐退吗」「想称赞他演得好，但感觉称赞这个也很抱歉kkk」「应该给他今年的大赏」「 不需要连这个也演得那么好啊切拜」「我要去看《浪漫的体质》净化一下kkk」「还我正峰欧巴啦！」



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