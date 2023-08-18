車銀優X朴圭瑛X李玹雨主演漫改劇《犬系戀人》海報公開！網傳將作為MBC水木劇於10月11日首播

《絕世網紅》朴圭瑛要帶著新作品《犬系戀人》回歸小螢幕了！

改編自人氣網漫的同名電視劇《犬系戀人》，由車銀優、朴圭瑛、李玹雨主演。描述因為家庭詛咒，女主角韓海娜（朴圭瑛 飾）一旦和人親吻，就會在午夜變成小白狗。若要解除詛咒，只能在狗狗的狀態下再次親吻。某次聚餐，海娜喝醉了，錯把總是對她臭臉的同事陳書元（車銀優 飾），當成暗戀對象李寶謙（李玹雨 飾）親上去。

차은우X박규영X이현우<오늘도 사랑스럽개>

MBC 수목드라마 10월 11일 첫방확정pic.twitter.com/qt4X2ZJpbR — 마일 (@milearchive) August 10, 2023

這也是車銀優與朴圭瑛繼2018年合作URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV後「二搭」，兩人當時還有吻戲。網傳《犬系戀人》將作為MBC水木劇（週三、四）於10月11日首播，粉絲們都相當期待。

不只如此，車銀優與朴圭瑛的雙人海報也在網路上流傳。海報上有象徵著女主角的「小狗狗」，以及代表男主角職業（數學老師）的「公式」等。最令小編驚喜的是「雨傘」，會不會是指原作的這一幕呢…

▲怕狗的書元在雨中為小狗狗（實際上是海娜）撐傘！太好奇電視劇為怎麼呈現這一段內容了～

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