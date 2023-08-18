等不及了！韓網友自製AI BIGBANG「強制回歸」唱新歌，VIP一聽爆哭：「是骷髏頭專輯的感性！」

身為VIP的小編真的聽到眼淚都飆出來，真的太感動、 太懷念了ᅲᅲᅲ

近日一位韓國YouTuber更新了一支引起關注的影片，是他自己作詞作曲演唱再用AI換成BIGBANG成員的聲音，聽起來宛如BIGBANG真的合體回歸，讓不少VIP都感動淚目了！

這位YouTuber名叫「NEWPLE」，之前更新的都是以阿卡貝拉翻唱偶像團歌曲的影片，8月1日第一次公開完全自製的歌曲《To You》。 從開頭的抒情鋼琴到T.O. P厚重的低音rap，接著是大聲和太陽乾淨通透的高音，再來GD極具個人風格的rap，連發音特徵都還原到位！



韓網友尤其是VIP立即給出熱烈好評：「從旋律到歌詞根本是BIGBANG本身」「完全是骷髏頭專輯的感性」「想念已久的完全體，能通過AI聽到都好棒啊」「曲風真的是2010年出頭的BIGBANG」「仿彿聽到他們的新歌，好幸福啊」「 真的好感動，對於苦等回歸的粉絲而言無異於久旱逢甘霖」「爆聽40遍以上」「詞曲製作實力完美，真的有努力加入BIGBANG的感覺」「究竟有多少人在想念他們，居然親自做了他們的歌啊kkk」「T.O.P part的『反正這段時間的愛成為了彼此』是來自《Stupid Liar》耶，雞皮疙瘩起來了」「 請做更多強制回歸的新歌」。

該YouTuber表示因為聽到有人做了AI GD翻唱Beenzino的歌才想出這idea，於是按照BIGBANG曲風創作歌曲、親自演唱後用AI換成四位成員的嗓音，並在Shorts公開了製作歌曲的過程。因為他本人也是喜愛BIGBANG多年的資深VIP，聽到自己的聲音「變成」太陽時難掩驚喜感慨之情。



最後他表示關於人聲版權的部份咨詢了韓國著作權委員會等等，結論是只要不營收即可，決定不打算營收、只作為創作履歷。 還透露將會以一個月一首新歌的速度更新「AI BIGBANG」系列，苦等BIGBANG回歸的粉絲可以暫時在這裡緩解離愁啦~

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