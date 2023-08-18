车银优X朴圭瑛X李玹雨主演漫改剧《犬系恋人》海报公开！网传将作为MBC水木剧於10月11日首播

《绝世网红》朴圭瑛要带著新作品《犬系恋人》回归小萤幕了！

改编自人气网漫的同名电视剧《犬系恋人》，由车银优、朴圭瑛、李玹雨主演。描述因为家庭诅咒，女主角韩海娜（朴圭瑛 饰）一旦和人亲吻，就会在午夜变成小白狗。若要解除诅咒，只能在狗狗的状态下再次亲吻。某次聚餐，海娜喝醉了，错把总是对她臭脸的同事陈书元（车银优 饰），当成暗恋对象李宝谦（李玹雨 饰）亲上去。

차은우X박규영X이현우<오늘도 사랑스럽개>

MBC 수목드라마 10월 11일 첫방확정pic.twitter.com/qt4X2ZJpbR — 마일 (@milearchive) August 10, 2023

这也是车银优与朴圭瑛继2018年合作URBAN ZAKAPA《You're The Reason》MV后「二搭」，两人当时还有吻戏。网传《犬系恋人》将作为MBC水木剧（周三、四）於10月11日首播，粉丝们都相当期待。

不只如此，车银优与朴圭瑛的双人海报也在网路上流传。海报上有象徵著女主角的「小狗狗」，以及代表男主角职业（数学老师）的「公式」等。最令小编惊喜的是「雨伞」，会不会是指原作的这一幕呢…

▲怕狗的书元在雨中为小狗狗（实际上是海娜）撑伞！太好奇电视剧为怎么呈现这一段内容了～

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