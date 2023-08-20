《想知道真相》偏頗報道FIFTY FIFTY事件被罵慘！硬扯進BTS和NewJeans，遭批「對K-POP無知又傲慢」

以挖掘真相為招牌的SBS時事教養節目《想知道真相》昨天播出對FIFTY FIFTY事件的獨家報道，沒想到收穫一片差評，從觀眾到業內人士爭相吐槽。

《想知道真相》以「Billboard與女團 - 是誰折斷了翅膀？」 為標題報道FIFTY FIFTY解約紛爭，也探討K-POP偶像產業的結構性問題。 節目中成員家屬接受採訪指責所屬社監控嚴格、侮辱成員（把父母拿來的食物倒在地上讓成員清理），結算問題只是附帶的，部份成員曾患恐慌障礙、不想再回去當歌手，還朗讀了成員們寄給節目組的信件。 但沒提到安聖日偽造學歷及偷換著作權人、成員家屬註冊商標權等問題，被觀眾指責偏袒成員。



節目組討論《Cupid》收入時沒拿到行業內部資料，只請弘益大學經營學系教授進行推測，計算方法居然是Melon收入乘以3.5倍算作國內收入、Spotify收入乘以3算作海外收入，且沒有算上公演等活動收入，過於籠統且缺乏根據的演算法引起觀眾吐槽。

節目為佐證FIFTY FIFTY作為中小企業偶像獲得前所未見的全球人氣而採訪了幾位外國人，也被吐槽拉踩其他女團及公司。 其中一位外國女士說「據說OOO在韓國很有人氣，但在英國幾乎無人知曉」，雖然節目組做了消音，但看嘴型即可知說的是NewJeans。 另一位外國男士：「SM、YG、HYBE、JYP這樣的大所屬社多年來努力與美國label和品牌加強合作關係，FIFTY FIFTY卻突然不知從何處跳出來，完全改寫了世界女團的法則。」





結語中提到防彈少年團再次引粉絲氣憤。 節目組：「BTS成為代表韓流、值得自豪的存在，所以很多人希望出道僅6個月就憑《Cupid》衝上Billboard的FIFTY FIFTY也能像BTS一樣成功... 事實是，在BTS成為世界級組合之前，無人關心他們背後默默消失的眾多偶像。」 網友感到不可理喻：「防彈可沒有背叛公司」「防彈是人有名，FIFTY FIFTY只是歌有名」「防彈一路都在努力奔跑，FIFTY FIFTY一開始就掀翻了飯桌，所以並不感到同情」「不要把防彈扯進來好嗎」。

有觀眾指出節目組缺乏對K-POP產業的理解和尊重，先入為主地認為FIFTY FIFTY是成年人爭奪利益的犧牲者，俯視審判的視角十分令人反感。



關於解約糾紛，節目組甚至表示「藝人有權利選擇有能力的製作人」，立即引起強烈吐槽：「合約是兒戲嗎？」 「跟拋棄糟糠之妻找新老婆有何區別」「拿著代表的錢學英語出專輯拍MV獲得成功，卻只想著自己的權利？」 「我也想去夢想中的大企業啊」「太傲慢了」。

節目中還採訪了一名據稱是所屬社內部人士，他說全代表從來沒有參與FIFTY FIFTY的月末評價。 但韓媒News1隨後採訪了全代表身邊人士，該人士表示公司裡無人認得出那位「內部人士」，且FIFTY FIFTY從2020年3月到2022年4月共進行15次月末評價，全代表沒有一次缺席。



節目播出後，曾在全代表旗下工作的歌手閔熙情緒激動PO IG限動為其發聲，稱工作最忙時全代表也不會在成員朋友結婚及家族旅行的日子安排任何活動，還會請員工吃美食、不設預算上限，就算她跟全代表計較何頂嘴，全代表也會一一傾聽，目前偏向全代表的輿論絕對不是認為操縱而來。



目前節目留言板因為太多觀眾湧入批評而一度癱瘓，絕大部份留言是指責節目組偏袒FIFTY FIFTY、做出歪曲報道。



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