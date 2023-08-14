D.O.＆金宇彬＆李光洙＆金基邦拍攝羅PD新綜藝！最新路透照曝光，網傳是四人「農耕」真人秀！

D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦將拍攝羅PD的新綜藝，消息一公開讓許多粉絲都相當期待！

羅PD在7月時曾在直播透露：「新項目明天是首次拍攝，感覺會下雨，真讓人擔心，出大事了。會一點一點公開是什麼樣的拍攝，會在國內拍攝。因爲是第一次拍攝，所以都很緊張。」



最新拍攝路透照近日也在網路上曝光，日前網路上還有消息流出該綜藝講述面對突然出現的土地，演藝界至親四人辛苦農耕真人秀綜藝，節目包含農耕和收穫的內容，預計在10月撥出。要去當農夫了嗎？如果是這樣的話，好想快點看播出啊！

나영석pd

도경수 김우빈 이광수 김기방 출연

쌩고생 농사일지를 담은 리얼리티 예능

tvn(금) pm9:00(70분)

2023년 10월 첫방송 예정 pic.twitter.com/ru9oHgEdxu — 햇귀 (@_mysticdoh) August 10, 2023

「趙寅成Family」又稱「趙寅成至親組」，是韓國娛樂圈知名的好友團體，成員包括車太鉉、金宇彬、李光洙、林周煥、金基邦、宋仲基等，經常聚到趙寅成家中聊天，日前曾一起去日本旅行，在彼此拍攝新作品時送上餐車應援。



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