沒做任何準備就去拍照！BTS V「素顏」拍攝SOLO專輯概念照，網友：「臉蛋太完美、狀態真的很好」

BTS防彈少年團V將在9月8日發行SOLO專輯《Layover》，日前也先公開〈Love Me Again〉和〈Rainy Days〉的音源和MV。

V這次的個人專輯是與NewJeans的總製作人、ADOR代表閔熙珍合作。公開的23張概念照中，是在多個日常空間捕捉V的新面貌，每張照片的場所、服裝、姿勢、氛圍等都不同，還包括在沒有化妝的情況下拍攝的照片，吸引大家的視線。（更多照片：請點這）



而 V 日前通過 Weverse 直播分享幕後花絮，他說：「閔熙珍姐姐對我說『泰亨啊～你明天有時間嗎？』。」 V 說了明天沒有什麼事，後來和閔熙珍約見面。他表示到了現場之後「這裡喀擦喀擦～那裡喀擦喀擦」，真的有點堂皇，服裝場景什麼都沒有準備，就是最自然的狀態。V 繼續分享：「真的很享受，我不把那當作是拍攝，就當作是去郊遊或是去哪裡參觀，玩著玩著照片就出來了，所以感覺也特別好，ARMY們應該也會很喜歡。」

아무런 준비도 없이

"태형이 여기서" 찰칵찰칵

"태형이 요기서" 찰칵찰칵 이어도 갓벽한 김태형이라 가능하다는것을 민희진누님은 이미 아시는거죠

민희진 누님이 "태형아 낼시간있어?"

"잠시 나와봐".. pic.twitter.com/NWRdSUEHCj — 운명 (@JaneJ89196851) August 11, 2023

這也讓網友紛紛表示：「沒準備就拍得這麼好看」、「素顏的狀態真的很好啊」、「但是真的拍得超好看」、「因為臉蛋太完美了」、「期待接下來的照片」、「最自然的狀態拍出最好看的照片呢」、「不愧是世首帥」、「完美的臉蛋不需要準備」等等。

這次的專輯還和寵物犬 「煤炭」一起拍攝（MV裡出現的是長得像煤炭的小狗，因爲無法一起去西班牙進行拍攝），V 還表示：「感覺得在 Naver 做一個主頁了，名字是金煤炭，我已經和公司說過了，畢竟出道了嘛～」說不定之後就可以在 Naver 看到了 XD



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