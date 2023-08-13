【K社韓國小百科】不止小孩和老人，年輕人也被拒！韓咖啡廳推出「No 20代Zone」，封插座、降冷氣驅趕K書族

近幾年因為熊孩子吵鬧等問題，韓國不少咖啡廳掛出「No Kids Zone」牌子謝絕小孩，最近因為K書族和上班族長時間佔用座位，越來越多咖啡廳開始連20代年輕人（20~29歲）一併謝絕。

首爾咖啡廳隨處可見對著筆電學習的人，根據企業信息服務機構Jinhak Catch調查，Z世代求職者中高達63%的人選擇在咖啡廳K書學習。 雖然也有圖書館和專為K書族提供的Study Cafe，但二者都不允許攜帶食物飲料入內，也不會像咖啡廳一樣提供舒適的音樂和冷氣。



K書族和上班族長時間佔據座位及給3C用品充電，難免令咖啡廳營業額受影響，有學生點一杯咖啡就佔座9小時，還有人直接繞過一樓吧檯偷跑去二樓，甚至要求想聊天的客人小聲一點、去其他樓層。



今年4月韓國咖啡廳電費調漲30%~40%，迫於經營壓力，有的業主規定一杯咖啡限時兩小時、有的封住座位區插座，但均不見太大成效。迫不得已，部分業主開始把冷氣溫度降到20度左右讓K書族凍到無法久留，甚至直接貼出「No 20代Zone」、「No Study Zone」等文字。







不過K書族也有對策，多帶件長袖外套就是了......

咖啡廳和K書族的攻防戰讓很多人感到無奈，因為並非所有人都奧客，過低溫度也會讓普通顧客感到困擾。 咖啡廳和K書族需要互相體諒，如果因為部份不遵守規則的人，原本能享受的權利也逐漸被剝奪，實在令人遺憾：「從No Kids Zone到No Senior Zone，我就知道早晚會出現No 20代Zone」「討厭小孩、討厭阿祖瑪、討厭老人、討厭咖啡廳K書族，下一次要禁止誰呢？」 「要不乾脆拒絕人類把，No Human」「大嫌惡時代」「能進咖啡廳的人越來越有限呢」「我家附近的連鎖咖啡廳說插座壞了很快就會處理，幾個月過去也沒見處理」「這樣下去，以後去咖啡廳是不是都要提前打電話詢問呢？」



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