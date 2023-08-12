球賽文化帶到演唱會！世界童軍大會偶像表演途中驚現「Kiss Time」，網爆笑：「這就是青春啊！」

小朋友們看起來真的超開心XD

世界童軍大會今年在韓國舉辦，最後一個活動就是昨晚的《K-POP Super Live》演唱會，直播時鏡頭切換到觀眾區，突然出現了意想不到的爆笑情景！

大家知道籃球、棒球等體育賽事會在中場休息時間安排KISS CAM或KISS TIME環節，即是隨機把鏡頭對準觀眾區，入鏡的相鄰觀眾不管認不認識都要互相接吻，以此緩和緊張的比賽氣氛。

這次《K-POP Super Live》演唱會請來NewJeans、NCT DREAM、MAMAMOO等多組偶像團及歌手表演，其中男團xikers表演《DO or DIE》時鏡頭切換到坐席區，只見一位金髮少年原本在熱烈應援，發現自己入鏡後立即激動慌張地左顧右盼，隨後抓住坐在左側的另一位童軍少年！旁邊童軍正在跟著音樂瘋狂甩頭，被提醒上鏡後也瞬間激動到握拳，摟住他就kiss起來，完全是把演唱會當做體育賽事啊XD



這一幕在韓網引起爆笑：「小朋友們真的好可愛kkk」「這就是青春啊」「看起來超開心」「全世界都看到了kkkk」「趕快請他們去棒球場kkk」「這段歌詞還剛好是『不要害怕，就是Do or die』kkk」「前排睡著的朋友形成鮮明對比kkk」「最後一秒還有一位藍衣服想要擠進來，每個細節都好好笑kkk」「 仿佛看了一部美國高中劇」「打瞌睡的、慌忙kiss的、突然跳進鏡頭的，這就是夏天啊」。

▽完整版在這裡，精華出現在3分20秒（已定位）：



此外，世界童軍大會《K-POP Super Live》演唱會因酷暑及颱風影響更改兩次場地，最終於昨晚在首爾世界盃競技場盛大舉辦。KBS電視台實時轉播最高收視率達到20.7%，YouTube全球轉播累計觀看次數92萬5千、最高同時在線12萬人。 出演嘉賓包括NewJeans、NCT DREAM、MAMAMOO、MONSTA X小分隊SHOWNU X HYUNGWON、姜丹尼爾、THE BOYZ、ITZY、ZB1、權恩妃、曺柔理、HolyBang、xikers、P1Harmony、Libelante、ATBO、KARD、fromis_9、TNX、IVE等19組藝人。

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