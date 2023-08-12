球赛文化带到演唱会！世界童军大会偶像表演途中惊现「Kiss Time」，网爆笑：「这就是青春啊！」

世界童军大会今年在韩国举办，最后一个活动就是昨晚的《K-POP Super Live》演唱会，直播时镜头切换到观众区，突然出现了意想不到的爆笑情景！

大家知道篮球、棒球等体育赛事会在中场休息时间安排KISS CAM或KISS TIME环节，即是随机把镜头对准观众区，入镜的相邻观众不管认不认识都要互相接吻，以此缓和紧张的比赛气氛。

这次《K-POP Super Live》演唱会请来NewJeans、NCT DREAM、MAMAMOO等多组偶像团及歌手表演，其中男团xikers表演《DO or DIE》时镜头切换到坐席区，只见一位金发少年原本在热烈应援，发现自己入镜后立即激动慌张地左顾右盼，随后抓住坐在左侧的另一位童军少年！旁边童军正在跟著音乐疯狂甩头，被提醒上镜后也瞬间激动到握拳，搂住他就kiss起来，完全是把演唱会当做体育赛事啊XD



这一幕在韩网引起爆笑：「小朋友们真的好可爱kkk」、「这就是青春啊」、「看起来超开心」、「全世界都看到了kkkk」、「赶快请他们去棒球场kkk」、「这段歌词还刚好是『不要害怕，就是Do or die』kkk」、「前排睡著的朋友形成鲜明对比kkk」、「最后一秒还有一位蓝衣服想要挤进来，每个细节都好好笑kkk」、「 仿佛看了一部美国高中剧」、「打瞌睡的、慌忙kiss的、突然跳进镜头的，这就是夏天啊」。

▼完整版在这里，精华出现在3分20秒（已定位）：



此外，世界童军大会《K-POP Super Live》演唱会因酷暑及台风影响更改两次场地，最终於昨晚在首尔世界杯竞技场盛大举办。KBS电视台实时转播最高收视率达到20.7%，YouTube全球转播累计观看次数92万5千、最高同时在线12万人。 出演嘉宾包括NewJeans、NCT DREAM、MAMAMOO、MONSTA X小分队SHOWNU X HYUNGWON、姜丹尼尔、THE BOYZ、ITZY、ZB1、权恩妃、曺柔理、HolyBang、xikers、P1Harmony、Libelante、ATBO、KARD、fromis_9、TNX、IVE等19组艺人。

▼同场加影韩国棒球场经典Kiss Time合辑：



▼慌忙漱口的大叔超有梗XD



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