《認識的哥哥》今晚二代男團 INFINITE 出演的先公開影片，校服加持！成員們狀態超好～

二代經典團 INFINITE 完整體出演《認識的哥哥》官方先公開影片有校服加持的新歌表演！隊長金聖圭還會透露開公司的幕後故事～。

《認識的哥哥》今晚將播出二代男團 INFINITE 完整體出演的節目，官方預告隊長聖圭無私分享了開公司的幕後花絮，以前很常嗆公司的他，成立公司後也漸漸理解了公司的立場，但也保證，現在成員們不可能會對公司不滿意。



此外，成員們還分享了許多私下互動的爆笑故事，以及著名的戲弄忙內李成種升級成打架事件的東京之戰，李成種表示哥哥們風格各有不同，但很多事情還是不會變的，讓人更加好奇他們將分享的故事內容。

▼預告，期待 INFINITE 熱門曲的串燒！滿滿的回憶殺啊～。



▼先公開影片中，成員們表演新歌〈New Emotions〉的校服版！



INFINITE 於7月31日發行第七張迷你專輯 《13egin》完整體回歸，以主打歌〈New Emotions〉進行宣傳，這是團隊睽違五年的新專輯，更是 INFINITE COMPANY 成立後的首個團體作品。

▼MV目前已突破千萬觀看人次：



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