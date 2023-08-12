aespa日本開唱，演出環境惹粉絲吐槽！Winter站「高塔」：太危險了

女團aespa站上了日本小巨蛋！

aespa於8月5日-6日在日本東京巨蛋舉行了」aespa Live Tour 2023 Sync： Hyper Line in JAPAN-Special Edition」，門票全部售罄，吸引了9.4萬歌迷到場，創下海外藝人史上最短時間（2年零9個月）入駐日本東京巨蛋的紀錄。



2兩場演唱會aespa也拼盡全力，以多重造型亮相，用勁歌熱舞打動現場歌迷。 從整團合體表演到SOLO演出，粉絲們看得直呼「值回票價」。 演出結束後，現場各種照片也在網路上傳開來，其中一張引發了歌迷們的擔憂。

照片中穿著甜辣風的校服，WINTER站在類似於塔的升降機上升到半空中，腳下足足有7層，但從照片來看WINTER身上並未繫有安全繩索等，只有高度到臀部的扶手，WINTER緊緊抓住扶手站在上面。 粉絲們紛紛表示：「這麽高的升降機還是第一次見」、「太過分了吧」、「WINTER看上去也很害怕」、「這麽高光靠那兩個扶手根本不行啊」、「動作稍微大一點都怕她掉下來」等。



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