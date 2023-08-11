韩版《想见你》，《走进你的时间》预告还原经典场景！黄雨萱车上听录音带、李子维雨中展露笑容

翻拍自台剧《想见你》，韩剧《走进你的时间》今（11）日公开了首张海报与预告，预告还原了相当多原作场景。

韩版《走进你的时间》由安孝燮与全余贇（原译全汝彬）主演，讲述思念一年前去世男友的「俊熙」，从2023年穿越到了1998年，遇见和男友一模一样的「时宪」，也认识了一个朋友「仁奎」。由於改编自人气台剧《想见你》，不止台湾观众，对於看过原作或者电影版的韩国观众而言也期待不已。



安孝燮饰演俊熙男友「具延俊」，还有在1998年和具延俊长相相似的「南时宪」；全余贇饰演「韩俊熙」，穿越到了1998年和自己面貌如出一辙的「权敏珠」身上，不过性格截然不同；姜勋饰演「郑仁奎」，是在友情和爱情之间产生纠结的人物。

「见到了就会明白」、「我会去见你的」，安孝燮与全余贇在海边度过美好光阴，中间却划分出一条线表现时空分隔了他们。而预告就如《想见你》，失去男友的俊熙听了一卷录音带回到了过去。包括女主角听录音带的各个场景，男主角在雨中展露笑容，还有主角三人骑摩托车……等等，均还原了原作场景，想必让原作粉丝激动不已吧？



<너의시간속으로> 티저와 <상견니> 비교7



시헌(리쯔웨이), 인규(모쥔제) 싸우는 장면.



허광한 시백우 싸우는 거 귀여움.. ㅈㅅ pic.twitter.com/1RRfd4lRE0 — 뷰 (@dr_view_) August 11, 2023

预告公开后，韩国网友都在期待剧中重要的穿越歌曲为何，不过有人提出安孝燮年纪虽然比全余贇还小，但比较不适合学校制服，高度还原也有人表达些许失望：「以为是改编，但好像一模一样，不过还是很有存在感。」到底能比拟伍佰〈Last Dance〉的歌曲会是什么呢？《走进你的时间》将在9月8日於NETFLIX全球公开。

▼完整预告片



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