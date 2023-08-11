鄭雨盛首次執導《保護者》153國瘋搶上映！「視帝」金南佶遇「影帝」鄭雨盛9月8日台灣上映

《保護者》是青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演的電影，繼《獵首密令》再創動作巔峰！集結《緊急迫降》金南佶、《特務搞飛機》朴星雄、《機智醫生生活》金準韓、《女神降臨》朴柔娜等實力派演員，正式入選加拿大多倫多國際影展、西班牙錫切斯影展、美國夏威夷國際影展，全球153個國家爭購版權瘋搶上映！9月8日即將在臺上映！

《保護者》故事敘述10年後出獄的秀赫（鄭雨盛飾）得知自己有個女兒後，就下定決心脫離組織過平凡的生活。等待秀赫出獄的老大應國（朴誠雄飾）覺得遭秀赫背叛，便指使自己的左右手，也就是組織的第二把手成俊（金準韓 飾）監視秀赫。覺得自己比不上秀赫的成俊，委託被稱為「洗衣機」的殺手組合宇鎮（金南佶飾）和珍雅（朴柔娜飾）除掉秀赫。照自己的方式無情地處理目標的兩人，為了殺掉秀赫而接近他……對於首度執導電影的感想，鄭雨盛表示這對他來說是很大的挑戰，他表示：「要以導演的身分接近這部作品時，我很苦惱到底該以什麼樣的視線對待這部電影，覺得要在這個故事中加入自己的色彩，對我而言是很大的挑戰。」



金南佶還說自己是看了鄭雨盛的電影後才想成為演員，他表示雖然鄭雨盛這次身兼導演讓他感到有點窒息，但其他一切都很好！而對於參演《保護者》的感想，金南佶表示：「起初收到劇本時覺得滿有壓力的，因為知道雨盛哥是位很了解拍攝現場、很了解演員的導演，我就覺得這次的拍攝沒那麼簡單啊，沒有休息的時間，令我感到窒息！」但金南佶也表示《保護者》中充滿許多前所未見的人物，讓他覺得很有趣。《機智醫生生活》金準韓在《保護者》中雖然和鄭雨盛是敵對關係，但私下的他十分尊敬鄭雨盛，他表示：「和南佶哥相比，我覺得我更愛鄭雨盛前輩！我們不斷展開誰更愛鄭雨盛前輩的對決，聽說南佶哥都會稱鄭雨盛前輩為『我的男人』，這讓我想更愛鄭雨盛前輩！」對於後輩們的愛意，鄭雨盛表示：「很開心能一直感受到心動的情緒，為了要讓拍攝現場成為演員們好的回憶，我覺得自己必須負起責任。不曉得最後會獲得什麼樣的評價，但我想滿足大家的需求，今後也不會改變這個想法。」



以《特務搞飛機》、《熊男》等作展現多變演技的朴誠雄(朴星雄)，這次在《保護者》中飾演黑道老大一角，朴誠雄還透露在和鄭雨盛對戲時，當鄭雨盛突然轉換成導演身分喊「卡」時，讓他感到很新鮮，他笑說：「當鄭雨盛在我面前喊『卡』時，我都以為他在開玩笑，通常我在這個時候才會意識到鄭雨盛是導演啊！是很獨特的拍攝現場。」而對於選角過程，朴誠雄開玩笑地問說：「聽說是因為金南佶說：『壞傢伙的話就是朴誠雄啊！』所以才會找我詮釋這個角色？」鄭雨盛一聽連忙表示：「那不是真的！是因為朴誠雄演員很有氣勢，加上體型又很適合這個角色，才會請他飾演這個人物！」年度動作鉅獻《保護者》9月8日在臺上映！





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