這個超能力韓劇史上還是第一次！《摸心第六感》還未開播，觀眾們先擔憂：設定不會惹爭議吧？

8月10，JTBC新土日劇《摸心第六感》舉辦了發佈會，主演李民基、韓志旼、EXO SUHO等悉數亮相。

《摸心第六感》由《錐子》、《耀眼》的金鉐潤導演與李南奎作家三度合作，描述了在零犯罪的清靜農村中，一位被降職的熱血刑警文張烈（李民基 飾），借助擁有摸屁讀心術的獸醫奉藝奮（韓志旼 飾）的能力的懸疑愛情羅曼史，在斷案中體驗了一把粉紅泡泡。



온라인 제작발표회 현장 스틸 컷 공개

성실한 오지라퍼 수의사 봉예분

야망 가득 또라이 형사 문장열을 만나다



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(토) 밤

JTBC 《#힙하게》 첫 방송#한지민 #이민기 #수호 pic.twitter.com/WRoviQLdh8 — JTBC LOVE (@jtbclove) August 10, 2023

李民基憑藉《Beauty Inside》、《今生第一次》、《我的出走日記》等熱播劇而受到廣大觀眾的喜愛和追捧，本次在《摸心第六感》中飾演為了重返首爾廣域搜查隊而藉助女主角超能力、野心滿滿的精英刑警文張烈，這也是他繼《我的出走日記》之後再次與金鉐潤導演合作，為了更好的詮釋刑警形象，李民基透露為此增重。



韓志旼扮演的獸醫奉藝奮擁有非凡超能力，只要摸到人或動物的屁股，她就能知道對方的過往，這也是韓志旼很少嘗試的浪漫喜劇角色，令人十分期待她的表現。



從電視劇宣傳開始，因為「摸屁股」這一設定而遭到部份觀眾的詬病，擔心引發性騷擾爭議。 導演解釋：「劇情如同劇名一樣很有個性，是一個全新的浪漫喜劇領域，女主角擁有只要觸碰別人的屁股就能知道對方過往的超能力，這只是一個表現手法，想要拍得和其他懸疑片不同，如果簡單的碰觸就能發揮超能力或者看到過去就太沒意思了，是故意設定成那樣的。 我也聽說了觀眾們的擔憂，其實故事的脈絡比較重要，如果沒有前後鋪墊的話，大家可能會想歪，不過大家完全不需要擔心，看過劇之後就會明白了。」

此外，《摸心第六感》將於8月12日開播。



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