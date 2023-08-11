演技這麽差嗎？《無用的謊言》開播後黃旼炫遭全網吐槽：擔不起男主角的重任！

《無用的謊言》正式開播，反響卻不如預期。

《無用的謊言》由男團NU'EST出身的黃旼炫和韓國「三金童星之一」的金所泫攜手主演，是一部以「能識破他人謊言的超能力」為主的懸疑羅曼史，開播前就因主演陣容的關係受到了極大的關注，原以為這些關注度會反映在收視率上，沒想到開播之後反響不如預期，男主角黃旼炫的演技更是被全網吐槽。



金所泫因是童星出身，演技不用說。黃旼炫先前是愛豆成員，近幾年轉戰影視劇圈，與金所泫相比表演經驗明顯不足。 隨著劇情的深入，他的演技問題越來越明顯，被韓國觀眾批評演技不在線，根本撐不起男主角的重任和劇情，最重要的是無法帶領觀眾入戲。



韓國觀眾普遍對於演員的演技有著極高的要求，不會因為對方是愛豆，擁有高人氣就對他的演技睜一隻眼閉一隻眼。 《無用的謊言》開播之後，韓網上已經出現數個吐槽黃旼炫演技的帖子，眾人評論：「好奇導演和編劇的腦迴路，到底是什麼樣的腦子才會選這種演技那麼爛的愛豆當主演」、「女主演技那麼好，更襯的他演技爛了」、「可惜了金所泫的演技」、「 他沒法打破自己的框架，以為壓低聲音就行了，身為主演要好好引領劇情發展啊」、「又不是第一次演戲，怎麼這麽差勁，台詞功底也差」、「全靠臉」、「是男主阻止了我看這部戲」、「男主的演技有些過分了」、「男主的台詞都是一個音調，好神奇啊」等。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞