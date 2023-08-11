郑雨盛首次执导《保护者》153国疯抢上映！「视帝」金南佶遇「影帝」郑雨盛9月8日台湾上映

《保护者》是青龙影帝郑雨盛出道30多年首部自导自演的电影，继《猎首密令》再创动作巅峰！集结《紧急迫降》金南佶、《特务搞飞机》朴星雄、《机智医生生活》金准韩、《女神降临》朴柔娜等实力派演员，正式入选加拿大多伦多国际影展、西班牙锡切斯影展、美国夏威夷国际影展，全球153个国家争购版权疯抢上映！9月8日即将在台上映！

《保护者》故事叙述10年后出狱的秀赫（郑雨盛饰）得知自己有个女儿后，就下定决心脱离组织过平凡的生活。等待秀赫出狱的老大应国（朴诚雄饰）觉得遭秀赫背叛，便指使自己的左右手，也就是组织的第二把手成俊（金准韩 饰）监视秀赫。觉得自己比不上秀赫的成俊，委托被称为「洗衣机」的杀手组合宇镇（金南佶饰）和珍雅（朴柔娜饰）除掉秀赫。照自己的方式无情地处理目标的两人，为了杀掉秀赫而接近他……对於首度执导电影的感想，郑雨盛表示这对他来说是很大的挑战，他表示：「要以导演的身分接近这部作品时，我很苦恼到底该以什么样的视线对待这部电影，觉得要在这个故事中加入自己的色彩，对我而言是很大的挑战。」



金南佶还说自己是看了郑雨盛的电影后才想成为演员，他表示虽然郑雨盛这次身兼导演让他感到有点窒息，但其他一切都很好！而对於参演《保护者》的感想，金南佶表示：「起初收到剧本时觉得满有压力的，因为知道雨盛哥是位很了解拍摄现场、很了解演员的导演，我就觉得这次的拍摄没那么简单啊，没有休息的时间，令我感到窒息！」但金南佶也表示《保护者》中充满许多前所未见的人物，让他觉得很有趣。《机智医生生活》金准韩在《保护者》中虽然和郑雨盛是敌对关系，但私下的他十分尊敬郑雨盛，他表示：「和南佶哥相比，我觉得我更爱郑雨盛前辈！我们不断展开谁更爱郑雨盛前辈的对决，听说南佶哥都会称郑雨盛前辈为『我的男人』，这让我想更爱郑雨盛前辈！」对於后辈们的爱意，郑雨盛表示：「很开心能一直感受到心动的情绪，为了要让拍摄现场成为演员们好的回忆，我觉得自己必须负起责任。不晓得最后会获得什么样的评价，但我想满足大家的需求，今后也不会改变这个想法。」



以《特务搞飞机》、《熊男》等作展现多变演技的朴诚雄(朴星雄)，这次在《保护者》中饰演黑道老大一角，朴诚雄还透露在和郑雨盛对戏时，当郑雨盛突然转换成导演身分喊「卡」时，让他感到很新鲜，他笑说：「当郑雨盛在我面前喊『卡』时，我都以为他在开玩笑，通常我在这个时候才会意识到郑雨盛是导演啊！是很独特的拍摄现场。」而对於选角过程，朴诚雄开玩笑地问说：「听说是因为金南佶说：『坏家伙的话就是朴诚雄啊！』所以才会找我诠释这个角色？」郑雨盛一听连忙表示：「那不是真的！是因为朴诚雄演员很有气势，加上体型又很适合这个角色，才会请他饰演这个人物！」年度动作巨献《保护者》9月8日在台上映！





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