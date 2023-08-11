尹世雅&金炳哲《SKY Castle》後再演夫妻！確認合作漫改劇《完美的家族》，搭檔《在世界的中心呼喊愛情》導演行定勲

《SKY Castle》播出時就很多人嗑這一對夫妻cp，甚至期待他們在戲外也能延續緣分！時隔4年之久，終於能再次看到尹世雅和金炳哲演夫妻啦！

據韓媒，尹世雅和金炳哲將合作出演根據同名網漫改編的電視劇《完美的家族》，講述無論誰看都很幸福完美的善熙一家，因善熙朋友「敬浩」去世而經歷的故事。 這是一部瞄準年輕世代共鳴的新型家族劇，以更細膩的手法表現豐富的素材和方式、立體的人物關係，給觀眾帶來樂趣。

尹世雅飾演全職主婦「河恩珠」，因意外事故失去兒子後領養了善熙、決心好好養大她，為了守護善熙不顧一切，擁有可怕的母愛。



金炳哲已提前確認出演，擔任善熙養父「崔鎮赫」角色，為守護女兒辭掉檢察官工作，現在是大型法律事務所的人氣律師。



尹世雅和金炳哲2019年在JTBC大熱劇《SKY Castle》飾演一對中年夫妻，丈夫「車民赫」嚴厲強勢、妻子「盧勝惠」慈愛溫柔，不僅戲中化學反應超強，兩位演員在片場的互動都相當甜蜜，臨近劇終時還一起拍了泡面廣告！



鑒於兩人都是未婚、接受采訪時也坦言互有好感，不少人都敲碗乾脆在一起啦！XD







《完美的家族》真人版由日本導演行定勲執導，他曾製作《在世界的中心呼喊愛情》《GO！大暴走》等膾炙人口的作品，並後者憑斬獲第25屆日本電影學院獎最佳導演等獎項，2018年再憑《我很好（River's Edge）》獲得第68屆柏林國際影展的國際影評家聯盟獎。 《完美的家族》將是他進軍韓國的第一部作品。

漫畫原著由N.B和JUNE共同創作，在LINE WEBTOON有中文版，劇情是驚悚懸疑掛，還蠻吸引人的！感興趣的朋友可以提前預習一下尹世雅和金炳哲的全新角色~



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