超細心！機場內遇小朋友被人群圍堵，李俊昊伸手+輕聲提醒

當時，對於那個小朋友來說，李俊昊就是超人一樣的存在吧。

7日，演員李俊昊結束了在日本舉行的「2023 Arena Tour」行程之後經由金浦仁川機場返回韓國。 近段時間他憑藉《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》兩部作品人氣大爆發，前來接機的粉絲越來越多。 當大家看到李俊昊的身影之後，現場瞬間吵雜起來，許多人開始往他身邊擠。 在保全人員的護衛之下徐徐前行的李俊昊突然停了下來，原來是他看到了不遠處的小朋友與媽媽，像是提醒大家小心小朋友一樣伸出一隻手，在李俊昊的照顧之下，小朋友和媽媽成功避開人群走了出去，李俊昊也安全抵達了停車處，直到上車前的最後一秒他都始終保持微笑-133 積極-營業。 看到這一幕，不少粉絲稱讚李俊昊細心、體貼。



李俊昊和潤娥攜手主演的《歡迎來到王之國》完美落幕，2代愛豆團的俊男美女主演羅曼史劇足以賺足粉絲的目光，加之倆人都是實力偶像派，演技可圈可點，使得該劇收視率也一直十分穩定，最後一集還刷新了自身最高收視率紀錄，為這部劇畫上了完美的句號。

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